Das Barefoot-Hotel von Til Schweiger in Bad Wiessee: Kehrtwende bei der Planung nach heftigen Protesten

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Umgeplant: Das Barefoot-Hotel ist als Komplex mit drei Gebäuden in Form lang gezogener Höfe und einem Zwischenbau konzipiert. © Grafik: LSa Architekten Gmbh

Für Til Schweigers Barefoot Hotel haben die Planer alles wieder auf den Kopf gestellt. Nachdem der erste Entwurf absolut nicht gefiel, präsentierte der Architekt eine völlig neue Lösung – mit Erfolg.

Bad Wiessee – Til Schweiger war nicht zur Sitzung des Wiesseer Gemeinderats gekommen. Wohl aber sein Geschäftspartner Alexander Winter, Gesellschafter der Arcona Hotel&Resort Gruppe. Die wiederum hat mit dem Schauspieler 2018 einen langfristigen Vertrag für die Entwicklung der Barefoot Hotels weltweit geschlossen. Winter saß neben Rainer Leidecker, mit Ernst Tengelmann Projektentwickler vor Ort. Die Anspannung im Raum war fühlbar. Zuletzt hatte es wegen der Planung für das Hotel an der Hirschbergstraße mächtig Ärger gegeben. So richtig flammte er auf, als im November 2021 ein Schaugerüst das Ausmaß des viergeschossigen 70-Meter-Riegels deutlich machte.

„Die Sprache des Tegernseer Tals treffen“

Dabei entsprach dieser Entwurf einem genehmigten Bebauungsplan aus dem Jahr 2014. Die Bauherren hätten ihn einfach so umsetzen können. Aber der geballte Protest nach der ersten Präsentation führte zu einem radikalen Entschluss: zurück auf Anfang. Er wolle „die Sprache des Tegernseer Tals“ treffen, erklärte Architekt Christof Lampadius, als er dem Gemeinderat seinen neuen Entwurf präsentierte. Der zeigt drei Gebäude in Form lang gezogener Höfe, verbunden mit einem Zwischenbau.

Landhausstil, modern interpretiert, beschreibt Arcona den Stil. Die Anlage auf dem 6800 Quadratmeter großen Grundstück bietet 104 Zimmer, dazu gehören ein Restaurant mit Bar im Dachgeschoss mit Dachterrasse, ein ausgedehnter Wellnessbereich sowie eine Tiefgarage mit 158 Stellplätzen.

Gemeinderat würdigt Gesprächsbereitschaft des Bauherrn

Im Gemeinderat kam die Kehrtwende durchwegs gut an. „Das geht in die richtige Richtung“, stellte Florian Sareiter (CSU) fest. Allerdings sei man zuvor auch an einem Punkt gewesen, an dem es nur besser werden könne. Es sei erfreulich, dass der Bauherr auf die Kritik reagiere.

„Es ist eine deutliche Verbesserung herausgekommen“, meinte Bernd Kuntze-Fechner (SPD). Im Grundsatz sei ja auch längst gesetzt, dass das Grundstück einer touristischen Nutzung zugeführt werden solle: „Auch wenn wir an die schöne Wiese gewohnt sind.“

2014 war Sporthotel geplant

Das Grundstück liegt seit Mitte der 1980er-Jahre brach. Früher einmal stand dort ein Kinderkrankenhaus, später entwarfen Leidecker und Tengelmann den Plan für ein Sporthotel. „Die Euphorie über das Radfahrer-Hotel war groß“, erinnerte sich Kurt Sareiter (CSU), der damals schon Teil des Gemeinderats war. Dass ein 70 Meter langer Riegel geplant war, störte damals offenbar niemanden. „Mich haben Leute angesprochen, ob wir einen Vogel haben, so etwas zu genehmigen“, berichtete Thomas Erler (CSU). Dabei komme diese Kritik acht Jahre zu spät.

„Das Schaugerüst hat die Leute aufgerüttelt“, meinte Kurt Sareiter. Die Kritik sei aber zu Recht erfolgt, der Wirbel habe sich als hilfreich erwiesen. „Die jetzige Lösung ist auch großzügig“, stellte Benedikt Dörder (SPD) fest. An manchen Punkten müsse man noch nacharbeiten. Letzteres hatten auch Florian und Kurt Sareiter anklingen lassen. Peter Kathan (CSU) richtete die Gretchenfrage direkt an Leidecker: Wie es mit dem Betreibermodell aussehe? „Wir wollen an Barefoot festhalten“, versichert der Projektentwickler.

Neuer Bebauungsplan wird eingeleitet

Der Grundsatzbeschluss, den alten Bebauungsplan aufzuheben und einen neuen aufzustellen, fiel einstimmig. Erleichterung bei der Abordnung im Zuhörerraum, später schüttelte man sich auf der Terrasse vor dem Saal die Hände. Am nächsten Tag dann eine schriftliche Pressemitteilung von Til Schweiger: „Ich freue mich, dass wir an diesem wunderschönen Ort ein Hotel zum Erholen schaffen können, in dem man sich vom ersten Moment an wie zuhause fühlt.“