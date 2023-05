Til Schweiger in der Kritik: Was wird aus seinem Hotel am Tegernsee?

Von: Klaus Wiendl

Til Schweiger steht in der Kritik. © People Picture /Jens Hartmann

Til Schweiger steht nach schweren Vorwürfen in der Kritik. Welche Auswirkungen hat das auf sein BarefootHotel am Tegernsee? Die Investore halten sich bedeckt.

Bad Wiessee – Die Vorwürfe wiegen schwer. Til Schweiger soll bei Dreharbeiten zu seiner Action-Komödie „Manta, Manta – Zwoter Teil“ Mitarbeiter schikaniert haben und übergriffig geworden sein. Der Chef der Produktionsfirma Constantin, Martin Moszkowicz, hat sich inzwischen bei seinen Mitarbeitern entschuldigt und Fehler eingeräumt. Der Skandal dürfte die Stimmung bei den Investoren des in Bad Wiessee geplanten Barefoot-Hotels trüben. Das Hotel wirbt mit dem Slogan, „so authentisch und herzlich wie Til Schweiger selbst“ zu sein.

Auf Nachfrage reagieren die Verantwortlichen bedeckt. Hinter dem Projekt stehen die Arcona Hotel & Resort Gruppe sowie die Hotel-Projektgesellschaft Tegernsee Living Hirschberg GmbH & Co. Mit im Boot ist hier die Tegernseer Springwater Group als „Anker-Investor“. Deren Geschäftsführer Jürgen Böhmler lässt wissen, dass man am Wochenbeginn eine „interne Gesprächsrunde“ zum Thema Til Schweiger hatte. Wegen einer Verschwiegenheitsvereinbarung müsse er aber an die Arcona Hotels & Resorts verweisen, die das Barefoot-Hotel betreiben wolle. Von dort heißt es, man werde die aktuellen Vorkommnisse nicht kommentieren. Laut Christiane Winter-Thumann, Marketingchefin der Hotelgruppe in Rostock, sehe man „keinen Handlungsbedarf, da die beruflichen Tätigkeiten von Til Schweiger nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Hotelalltag stehen“.

Wie berichtet, hatten die Investoren des Barefoot-Hotels im Frühjahr 2022 eine komplett überarbeitete Planung vorgelegt, nachdem der ursprünglich geplante Hotel-Neubau aufgrund seiner Größe zu heftigen Protesten im Ort geführt hatte. Wann der Bau des Barefoot-Hotels, nun geplant als Komplex aus drei Gebäuden, beginnen wird, ist derzeit nicht bekannt. Erst vor Kurzem hatte sich der Gemeinderat mit dem Wunsch befasst, das Hotel Setzberg zum Personalhaus fürs Barefoot-Hotel zu machen.