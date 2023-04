Traditionsverein wächst auf 245 Mitglieder

Ausgezeichnet: Erster Vorstand Georg Erlacher (r.) und Vize-Vorstand Alois Fichtner (l.) ehrten (v.l.) Lenz Glonner für 65-jährige Mitgliedschaft, Marianne Maier und Anneliese Raßbichler für 60 Jahre Treue sowie Hans Mereis für 50-jährige Mitgliedschaft. © IV

Bei der Hauptversammlung der Heimat- und Volkstrachtler Bad Wiessee gab es Erfreuliches zu berichten. Nicht nur die Zahl der Mitglieder ist gestiegen, auch der Bau des Vereinshauses in Abwinkl kommt voran.

Bad Wiessee – Rund 60 Mitglieder drängten sich, trotz des schlechten Wetters, zur Hauptversammlung der Wiesseer Trachtler in die alte Vereinshütte. „Wenn wir weiter so vorbildlich zusammenhalten, tagen wir nächstes Jahr im neuen Vereinshaus im Abwinkler Kurpark“, versprach Georg Erlacher, Mit Beifall wurden die Umsicht und Leistung des Vorstandschefs anerkannt, dessen Stellvertreter Alois Fichtner ihm auch große Teamfähigkeit bescheinigte.

Heimat- und Volkstrachtenverein Bad Wiessee: Hoffnung auf Spenden

„Vor 14 Tagen kam der Estrich mit Gefälle, der trocknen musste, jetzt der Holzboden, und dann kann der Proberaum als Herz der Hütte von unseren Aktiven erstmals ausprobiert werden“, berichtete Erlacher. 2800 Arbeitsstunden seien von Ehrenamtlichen geleistet worden. Als Fertigstellungstermin wird das Jahr 2024 anvisiert. Bis dahin brauche es finanzielle Unterstützung, da sich die Materialkosten auf 150 000 Euro erhöht hätten. Erlacher hofft auf Spenden (IBAN DE 81 7115 2570 0012 4345 10, Stichwort: Trachtenhütte).

Mit viel Humor vermittelte Schriftführerin Sophie Schnitzenbaumer die großen und kleinen Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres. 19 aktive Trachtenkinder genossen den Ausflug mit Jugendleiter Andreas Guillon nach Werfen in die Eisriesenwelt des Tennengebirges. Ein Höhepunkt war das Aufstellen des neuen Maibaums am Zentralparkplatz. Stolze 13 Neuzugänge gab es zu vermelden, womit sich die Zahl der Mitglieder auf 245 erhöhte. Zwei neue Jugendleiterinnen werden derzeit ausgebildet und verstärken künftig den Verein, was große Freude in der Runde auslöste.

Trachtenverein bittet um „bessere Außendarstellung“

Appelliert wurde seitens der anwesenden Senioren, dass sich der Volkstrachtenverein besser in seiner Außendarstellung präsentieren müsse, vor allem bei weltlichen und kirchlichen Festen wie am Vereinsjahrtag am 29. April, am Pfingstmontag im Kurpark oder an Fronleichnam. Kassenprüferin Nadja Berger berichtete über erhebliche Mehrarbeit durch den Hüttenbau, gab aber grünes Licht. Dank galt Kassier Andreas Berghammer und Stellvertreterin Sigi Knott, die im Vorfeld für die lückenlose Kassenführung gesorgt hatten.

Hauptversammlung der Wiesseer Trachtler: Mitglieder wurden geehrt

Der 83-jährige Lenz Glonner wurde für 65 Jahre Mitgliedschaft geehrt, ebenso wie Leonhard Maier. Es folgten Marianne Maier, Anneliese Raßbichler, Annelies Götschl, Karin Niedermaier und Irmgard Schober mit 60 Jahren. Seit 50 Jahren dabei ist Hans Mereis. Für 25 Jahre wurden geehrt: Barbara Fichtl, Katharina Ertle, Hildegard Wagner, Elisabeth Schwind, Korbinian Herzinger, Andreas Beilhack und Anton Linsinger.

Ingrid Versen

