TTT-Beitrag für Bad Wiessee sinkt: Lob für Einsparungen beim Tourismus

Den Tourismus am Tegernsee – hier eine Ferienwohnung in Bad Wiessee mit Seeblick – zu vermarkten, ist Aufgabe der TTT. Allerdings haben die Gemeinden der Gesellschaft einen strengen Sparkurs verordnet. © Thomas Plettenberg

Die Talgemeinden haben ihrer Tegernseer Tal Tourismus Gesellschaft einen strikten Sparkurs verordnet. Auch Bad Wiessee profitiert davon, wie der Jahresansatz für 2023 zeigt.

Bad Wiessee – „Wir haben es uns nicht leicht gemacht“ – so leitete Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), die Vorstellung des Jahresansatzes für 2023 im Bad Wiesseer Gemeinderat ein. Bekanntlich haben die Talbürgermeister einen klaren Sparkurs vorgegeben. Die Budgetierung sei damit auch das Ergebnis einer intensiven Diskussion, sagte Kausch.

Kostenanteil für die fünf Gemeinden hat sich auf 3,5 Millionen Euro verringert

Das Bestreben zur Kostenreduzierung hat sich im Ergebnis sichtbar niedergeschlagen, auch für die Gemeinde Bad Wiessee, die einen Gesellschafteranteil von 29 Prozent hält. Der Gesamtetat der TTT für dieses Jahr liegt bei rund 4,9 Millionen. Der Anteil der fünf Gesellschafter, der Talgemeinden also, hat sich um 127.870 Euro auf gut 3,5 Millionen Euro verringert. Dies resultiert auch aus der Entscheidung, doch keinen Stellvertreter für Kausch einzustellen. Der Posten war im Herbst öffentlich ausgeschrieben worden.

Der von der Gemeinde Bad Wiessee zu entrichtende Grundbeitrag nach der Kreisumlage beträgt 50.390 Euro, ebenso wie im Vorjahr. Deutlich geringer fällt die Marketingumlage aus, die nach Übernachtungszahlen berechnet wird. Sie lag 2022 bei 984.430 Euro, 2023 wird hier ein Betrag von rund 950.700 Euro angesetzt. Für die Gemeinde verringert sich der Beitrag in diesem Bereich damit um rund 33.700 Euro gegenüber 2022.

Auch für die Tourist-Info muss weniger Geld investiert werden

Auch in die Umlage für die Tourist-Info müssen 36.870 Euro weniger investiert werden. 218.550 Euro beträgt der Anteil für Bad Wiessee im Jahr 2023. Das Kulturbudget, die Summe also, die die Gemeinde für die Kurmusik jährlich selbst bezahlt, ist in der Höhe unverändert. Hier liegen die Kosten nach wie vor bei 156.000 Euro. Bei einer Reduzierung um rund 70.000 Euro muss die Gemeinde Bad Wiessee 2023 insgesamt knapp 1,38 Millionen Euro einbringen.

Tourismus-Chef Kausch: Jährliche Einsparung liegt bei einer Viertelmillion Euro

Nach der Darstellung der Zahlen gab der TTT-Chef einen Überblick über die Tätigkeit. Seine Präsentation umfasste auch Anregungen und Ratschläge des Tourismusbeirats. Durch personelle Umstrukturierung und Zentralisierung ergebe sich eine jährliche Einsparung von einer Viertelmillion Euro, führte Kausch aus. Trotz Personaleinsparung, vor allem in den Tourist-Infos, habe man durch die entsprechenden Maßnahmen eine Erhöhung der Qualität erreicht.

Auch Umzugspläne konnte Kausch verkünden. Die Rottacher Tourist-Info muss wegen des Abbruchs des Rathauses umsiedeln – im Gespräch ist eine Verlegung zum Seeforum –, und auch am Standort Bad Wiessee ändert sich etwas. Es handelt sich um einen Umzug innerhalb des Gebäudes. Die TI soll nach der Verkleinerung der Sparkassen-Filiale in Räumen neben dem Selbstbedienungsbereich untergebracht werden.

Im Jahr 2023 soll die neue TegernseeApp online gehen

Als generelle Ziele für das Jahr 2023 nannte Kausch die Verbesserung der internen, auch talinternen Kommunikation und die Umsetzung der Ergebnisse zweier 2022 erfolgreich abgeschlossener Marken-Workshops. Außerdem soll die TegernseeApp online gehen und im Internet beworben werden. Die Digitalisierung soll 2023 schwerpunktmäßig vorangetrieben werden. Hier konnte Kausch für 2021/22 bereits eine umfangreiche Liste an Projektarbeiten präsentieren. Die Organisation des Verkehrsforums wird künftig vom Landratsamt übernommen. Mit dem 11. Mai 2023 steht auch der Termin für den Tag des Tourismus fest.

Ferienregion Tegernsee verzichtet auf Besuch großer Publikumsmessen

Im Bereich Marketing sei kein Besuch von Publikumsmessen geplant, so der TTT-Chef. Lediglich bei kleinen Messen und Workshops im Großraum München werde die TTT vertreten sein. Eine Bewerbung des Tagestourismus’ finde schon seit einigen Jahren nicht mehr statt.

Positiv bewertete Florian Sareiter (CSU) die Einsparungen im Personalbereich, die dem „Wasserkopf“ der Gesellschaft abgeholfen hätten. Zugleich fragte er Kausch, welche Tipps er zum Umgang mit dem „krassen Umbruch“ im Ort mit Baustellenlärm und immenser Verkehrsbelastung geben könne. Kausch empfahl einen transparenten Umgang mit der Situation, um bei Gästen keine falschen Erwartungen zu schüren. Schon jetzt bilde das Beschwerdemanagement ein Schwerpunktthema.

Kritische Worte fand Benedikt Dörder (SPD). Er stellte der TTT ein „mangelhaft“ für die Umsetzung der Digitalisierung aus. „Wir arbeiten hier selbstkritisch“, versicherte Kausch. Letztlich wurde der Etat 2023 einstimmig verabschiedet.

Stefan Gernböck