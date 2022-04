Tourismus: Wiesseer Bürgermeister Kühn fordert schnellere Digitalisierung

Vorboten der Digitalisierung: Im Haus des Gastes in Tegernsee können sich Ausflügler und Urlauber bereits an Informations-Terminals schlau machen.

Klare Worte an die Tegernseer Tal Tourismus GmbH

Von Gabi Werner schließen

Der Wiesseer Rathaus-Chef Robert Kühn (SPD) nutzt das Vorwort des Bürgerboten gerne, um den Finger in die Wunde zu legen. In der April-Ausgabe macht er den Tourismus zum Thema. Von der TTT fordert er einen raschen Aufbruch in die digitale Zukunft. Zugleich wünscht er sich eine Senkung der Kosten.

Bad Wiessee – Das aktuelle Budget der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) macht derzeit in den fünf Stadt- und Gemeinderäten die Runde. Der Gesamthaushalt umfasst gut 5 Millionen Euro. Der Anteil Bad Wiessees – größter Gesellschafter und damit auch größter Zahler – liegt heuer bei knapp 1,5 Millionen Euro. „Das ist ein riesiger Posten in unserem Haushalt“, stellt das Gemeindeoberhaupt klar. Im aktuellen Bürgerboten fordert Kühn daher von der TTT, dass sie sich selbst eine „ständige Entwicklung“ auferlege und die „digitale Zukunft“ schnellstmöglich beschreite. „Die öffentliche Wahrnehmung des Tegernseer Tals liegt noch weit hinter anderen bundesweiten Top-Destinationen zurück, die diesen Schritt bereits gegangen sind“, schreibt Kühn. Die professionelle Online-Vermarktung der Region müsse Kernaufgabe der GmbH sein. Einsparpotenzial – Kühn hält eine Senkung des gemeindlichen Anteils für das Budget 2023 um zehn Prozent für realistisch – sieht der Bürgermeister etwa in den Ausgaben für die TTT-eigenen Printprodukte.

Die vergangenen beiden Krisenjahre hätten gezeigt, wie dynamisch die digitale Entwicklung sei, sagt Kühn auf Nachfrage. Das bereits Angestoßene sei gut, doch die TTT müsse noch radikaler als bisher ihre Maßnahmen auf den Prüfstand stellen. Über die digitalen Medien und sozialen Netzwerke müssten Tegernsee-Urlauber gezielt angeworben werden, findet Kühn. Ziel wäre eine Steigerung des hochwertigen Übernachtungstourismus’.

Tourismus am Tegernsee: TTT arbeitet an Tegernsee-App

Rein inhaltlich geht TTT-Chef Christian Kausch mit den Forderungen des Wiesseer Bürgermeisters d’accord. „Das ist genau das, was wir derzeit mit Hochdruck vorantreiben“, sagt der Geschäftsführer über die Digitalisierung. Und er nennt Beispiele: So arbeite die Ferienregion gerade an der Entwicklung einer Tegernsee-App, die als „digitaler Reisebegleiter“ sämtliche Service-Angebote für Gäste und auch Einheimische bündeln soll: vom Verkauf des Schifffahrts-Tickets über Tischreservierungen bis hin zum Radlverleih. Im Laufe des Sommers könnte die App einsatzbereit sein.

Zudem würden den Gästen künftig Monitore zur Verfügung stehen, die digitale Echtzeit-Informationen liefern. Zwei solcher Terminals sollen laut Kausch schon bald an der Seepromenade in Bad Wiessee zu finden sein. Was die Vermarktung des Tals über die sozialen Medien wie Facebook & Co. betrifft, so versichert Kausch: „Da sind wir überall mittendrin.“

Das Tempo, das die TTT in Sachen Digitalisierung vorlegt, hält Kausch für angemessen – so viel wird im Gespräch mit der Tegernseer Zeitung klar. Mit Blick aufs Budget betont er, dass sämtliche gemeinsam beschlossenen Zielvorgaben und Sparmaßnahmen in der Vergangenheit erreicht worden seien und auch in Zukunft erreicht würden. Wie viel Sparpotenzial noch vorhanden sei, lasse sich aber nur schwer sagen. „Da sind noch ganz viele Aufträge und Wünsche der Gemeinden in der Pipeline“, betont Kausch.

Der Geschäftsführer räumt ein, dass ein Budget in Höhe von 5 Millionen Euro nach viel klinge, er sagt aber auch: „Wir sind ein Generaldienstleister.“ Neben der Vermarktung der Ferienregion betreibe die TTT unter anderem die fünf Tourist-Infos, realisiere Projekte und organisiere Großveranstaltungen. Im Übrigen, so der Geschäftsführer, habe die TTT so wenig Personal wie noch nie zuvor. „Wir nutzen viele Synergien – und das ist der Weg, der so auch weitergegangen wird.“

Tourismusorganisation am Tegernsee: Kosteneinsparung gefordert, aber keine Entlassungen

Am Personal will im Übrigen auch der Wiesseer Bürgermeister nicht rütteln. „Ich will eine Kosteneinsparung – ganz klar“, sagt Kühn. Dies solle aber nicht über Entlassungen erfolgen. „Die machen alle eine gute Arbeit.“

