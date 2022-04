Ukrainer müssen Ferienwohnungen räumen: Bad Wiessee schafft neue Flüchtlingsunterkunft

Von: Gabi Werner

Der Wiesseer Bürgermeister Robert Kühn kritisiert das zögerliche Handeln des Landratsamtes bei der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Bad Wiessee schafft auf eigene Faust eine neue Flüchtlingsunterkunft. Dort sollen vor allem Ukrainer unterkommen, die bisher in Ferienwohnungen Unterschlupf gefunden haben.

Bad Wiessee – Mit dem Näherrücken der Osterferien spitzt sich die Lage für die Landkreis-Gemeinden und die dort untergebrachten Kriegsflüchtlinge zu. Nachdem viele Menschen aus der Ukraine in Ferienwohnungen untergekommen sind, welche die Gastgeber unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben, nun aber wieder für Urlaubsgäste benötigen, müssen die Flüchtlinge diese Unterkünfte in Kürze räumen. Die Gemeinde Bad Wiessee will auf eigene Faust Ersatz für die betroffenen Flüchtlinge schaffen – gleichzeitig übt Bürgermeister Robert Kühn (SPD) deutliche Kritik am Landratsamt.

Zu zögerlich: Wiesseer Bürgermeister Robert Kühn kritisiert Landratsamt

Dass die Urlaubsunterkünfte nur für einen eingeschränkten Zeitraum zur Verfügung stehen, sei von Beginn an bekannt gewesen, stellt der Wiesseer Rathaus-Chef klar. Auch dem Landratsamt. Die Behörde sei dennoch nicht in der Lage gewesen, sich frühzeitig um das Problem zu kümmern „und Strukturen zu schaffen“, moniert der Bürgermeister. Die Gemeinde Bad Wiessee, die schon bisher in Eigenregie Wohnraum an Geflüchtete vermittelt, sei deshalb selbst aktiv geworden und werde diesen Menschen eine Unterkunft zur Verfügung stellen. „Das ist ein erheblicher Aufwand“, sagt Kühn. „Wir sehen das aber als unsere Verantwortung.“

Gemeinde richtet Abwinkler Hof für Geflüchtete aus der Ukraine her

Auf Nachfrage wird der Rathaus-Chef konkret. Bei der neuen Unterkunft handelt es sich um den derzeit nicht genutzten Abwinkler Hof. Den habe die Gemeinde offiziell – und zum Nulltarif – vom Eigentümer gepachtet und bringe ihn nun auf Vordermann, so dass neuer Wohnraum entstehe. Etwa 40 Ukrainer können hier unterkommen.

Spätestens in einer Woche, sagt Kühn, müssten die ersten Flüchtlinge umziehen, weil die Ferienwohnungen anderweitig gebucht sind. Für diese Menschen eine neue Bleibe zu finden, wäre eigentlich Aufgabe des Landratsamtes, stellt der Rathaus-Chef klar. Möglicherweise ebenfalls durch Anmietungen. „Dort verlässt man sich aber auf die kostenlosen Angebote“, moniert Kühn.

