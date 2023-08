Umbau der Söllbachklause: Landratsamt kündigt genaue Prüfung an

Fast abgeschlossen sind die Umbaumaßnahmen an der Söllbachklause in Bad Wiessee. Nicht alle Maßnahmen erfolgten planungskonform.

Das passiert nach der Ablehnung des Tekturantrags

Von Gabi Werner

Nachdem die Gemeinde Bad Wiessee den Tekturantrag für die Söllbachklause abgelehnt hat, ist nun das Landratsamt gefordert. Es hat eine genaue Prüfung angekündigt.

Bad Wiessee – Der Bauausschuss der Gemeinde Bad Wiessee hatte es zuletzt abgelehnt, die baulichen Ausreißer bei Franz Haslbergers Söllbachklause im Nachhinein abzusegnen. Zugleich forderte Grünen-Gemeinderat Johannes von Miller ein konsequentes Einschreiten des Landratsamtes als Bauaufsichtsbehörde. In deren Feld liegt nach Ablehnung des Tekturantrags der Ball. Auf Nachfrage erklärt die Behörde, wie es nun weitergeht.

Landratsamt: Bauaufsicht kontrolliert stichprobenmäßig oder anlassbezogen

Zu den konkreten Inhalten der Tektur und möglichen Konsequenzen daraus könne zwar noch keine Aussage getroffen werden, da dem Bauamt am Landratsamt die nötigen Unterlagen – Stand Montag (31. Juli) – noch nicht vorlägen, heißt es. Grundsätzlich laufe das Prozedere aber so: Alle Inhalte eines Tekturantrags und des ursprünglichen Bauantrags würden von mehreren Baujuristen, Architekten und Bautechnikern überprüft – gegebenenfalls auch mit Baukontrollen durch die Bauaufsicht. Warum eine solche Kontrolle nicht schon früher – also während der Bauphase – stattgefunden hat, erklärt die Sprecherin ebenfalls: „Die Bauaufsicht kontrolliert grundsätzlich stichprobenmäßig oder anlassbezogen.“ Eine Kontrolle der Umsetzung jedes genehmigten Bauantrags sei weder ressourcenmäßig umsetzbar noch im Sinne einer „modernen, bürger-orientierten Verwaltung“. Eine Fundamentalkritik oder vage Aussagen wie „da baut aber jemand ganz schön groß“ seien kein Anlass für eine Baukontrolle, stellt das Landratsamt Miesbach klar.

Söllbachklause: Behörde werde prüfen, ob Bauteile beseitigt werden müssen

Eine Überprüfung der Baustelle an der Söllbachklause hat laut Landratsamt bisher nicht stattgefunden. Am Sachverhalt hätte dies aber auch nichts geändert, da bei einer Feststellung von planabweichend errichteten Bauteilen durch die Bauaufsicht der Verantwortliche ohnehin zur Einreichung eines Tekturantrags bei der Gemeinde aufgefordert werde und nach deren Urteil die Bauaufsicht den Fall prüfe, erläutert die Behörde. Just dieses Prozedere sei nun in Gang gesetzt.

Das Staatliche Bauamt, so versichert das Landratsamt, werde genau prüfen, „welche planabweichend errichteten Bauteile nachträglich genehmigungsfähig sind und welche beseitigt werden müssen“.

