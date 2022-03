„Umfangreiche Sanierung“: Gasthof zur Post in Bad Wiessee steuert eine neue Zukunft an

Von: Gabi Werner

Unter Denkmalschutz steht der vordere Bereich des historischen Gasthofs Zur Post in Bad Wiessee. Wenn im November der Pächter aufhört, soll der Komplex zeitgemäß umgebaut werden. © Archiv Thomas Plettenberg

Der Umbau des Gasthofs Zur Post in Bad Wiessee duldet keinen Aufschub: Noch heuer soll das Projekt angepackt werden. Der Bürgermeister spricht von einem „Megaprojekt“.

Bad Wiessee – Der Gasthof Zur Post in Bad Wiessee ist ein Projekt, das sich nicht auf die lange Bank schieben lässt: Wenn im November der langjährige Pächter Kurt Geiß sein Wirte-Dasein endgültig beendet, muss die Gemeinde als Eigentümerin der Immobilie zügig tätig werden. Es gilt, das Gebäude – nicht nur brandschutztechnisch – auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen.

Gasthof Post: Bürgermeister Kühn spricht von „umfangreicher Sanierung“

Im aktuellen Haushaltsbericht von Kämmerer Franz Ströbel war überraschend sogar von einem Neubau die Rede. Auf Nachfrage der Tegernseer Zeitung sprach Bürgermeister Robert Kühn (SPD) nun stattdessen von „umfangreichen Sanierungsarbeiten“. Ob es einen Teilabbruch des – im vorderen Bereich denkmalgeschützten - Komplexes geben wird, ließ der Rathaus-Chef offen. Es scheint aber nicht unwahrscheinlich.

Traditionswirtschaft mit Saal und Biergarten soll erhalten bleiben

Fest steht: Der Gasthof Zur Post mit dem einzigen Veranstaltungssaal im Ort soll den Wiesseern als Traditionsgaststätte und Bürgerzentrum erhalten bleiben. „Die Post bietet großes Potenzial“, sagt Kühn. Eine ordentliche Wirtschaft mit großem Biergarten brauche jeder bayerische Ort. „Da will Bad Wiessee nicht nachstehen.“ Einig sei sich der Gemeinderat auch darin, dass man den gemeindeeigenen Betrieb nicht aus der Hand geben wolle.

Für die Planung sind bereits 200.000 Euro im Haushalt eingestellt

Doch was ist nun konkret geplant? „Wir brauchen ein Betreiberkonzept, das zukunftsfähig ist“, sagt Kühn. Hat der Biergarten die richtige Größe? Befinden sich Küche und Gasträume noch an der richtigen Stelle? Braucht es Sitzmöglichkeiten auch für kältere Übergangszeiten wie Herbst und Frühjahr? All das kommt derzeit auf den Prüfstand oder wurde bereits überdacht. Gesetzt ist, dass es auch künftig einen Saal geben und die Post als Mittelklassehotel betrieben werden soll. Für die Planung sind im aktuellen Haushalt bereits 200.000 Euro eingestellt.

„Megaprojekt“ Post: Geld ist laut Bürgermeister gut angelegt

Kühn spricht von einem „Megaprojekt“ für die Gemeinde, ist aber überzeugt, dass dieses Geld gut angelegt ist. „Wenn die Gemeinde nicht investiert, kann sie sich nicht weiterentwickeln“, sagt er. Für eine stabile Einnahmenentwicklung müsse der Ort auch etwas tun. In welcher Größenordnung sich die Gesamtinvestition bewegen wird, wollte der Bürgemeister noch nicht bekannt geben. Klar ist allerdings, dass die Sanierung der Post neben dem Neubau des Kita-Zentrums bei der Grundschule den Wiesseer Haushalt in den nächsten Jahren maßgeblich belasten wird.

Bei der Umsetzung möchte Bad Wiessee nicht lange fackeln. Wenn Geiß im November die Pforten schließt, soll möglichst übergangslos mit der Sanierung begonnen werden. Die Gemeinde wolle die Zeit, in der die Post komplett geschlossen bleibt, so kurz wie möglich halten, sagt Kühn. Und er verspricht: „Hier wird etwas Herausragendes für den Ort entstehen.“

