Umstrittenes Personalwohnhaus in Bad Wiessee: Jetzt meldet sich der Bauwerber zu Wort

Von: Gabi Werner

Ludwig Klitzsch, hier mit seiner Frau Ursula, hofft sehr, dass er das Personalwohnhaus in Bad Wiessee wie gewünscht verwirklichen kann. © Archiv Thomas Plettenberg

Die Pläne der Alpenpark-Klinik für ein Personalwohnhaus in Bad Wiessee hat der Bauausschuss kontrovers diskutiert. Jetzt meldet sich der Antragsteller zur Wort. Er sagt: „Jede Wohnung ist wichtig.“

Bad Wiessee – Um dringend benötigten Wohnraum für ihre Mitarbeiter zu schaffen, möchte die Kirinus Alpenpark Klinik ein Personalwohnhaus an der Sanktjohanserstraße in Bad Wiessee errichten. Der Bauausschuss hatte ein solches Vorhaben in der jüngsten Sitzung zwar grundsätzlich begrüßt, konnte sich aber wegen der stattlichen Kubatur des geplanten Neubaus (noch) nicht zu einer Zustimmung durchringen. Die Entscheidung wurde vertagt, ein Schaugerüst erbeten. Jetzt hat sich Klinik-Eigentümer Ludwig Klitzsch mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet.

Alpenpark-Inhaber Klitzsch: „Respektiere Prozess der Meinungsbildung“

Klitzsch, der aktuell eine Erweiterung seiner Alpenpark-Klinik plant, bedauert zwar, dass die Entscheidung zugunsten des Personalwohnhauses nicht sofort gefallen ist. „Ich respektiere aber den Prozess der Meinungsbildung“, sagt er. Es sei wünschenswert, dass es im Gemeinderat zu einer überlegten Entscheidung komme. Zugleich hoffe er aber sehr, so betont Klitzsch, dass sein Unternehmen am Ende in der gewünschten Größenordnung bauen dürfe. „Ich glaube, dass jede Mitarbeiterwohnung, die im Tegernseer Tal entsteht, wichtig ist.“ In dem geplanten Personalwohnhaus sind insgesamt 48 Wohneinheiten vorgesehen.

Klitzsch zur Größe der Tiefgarage: Halten uns an den Stellplatzschlüssel

Dass das Vorhaben „wertschätzende Anerkennung“ und auch viel Zuspruch im Bauausschuss erfahren habe, freue ihn, sagt Klitzsch. Einiges möchte er aber ins rechte Licht gerückt wissen. Zum Beispiel die geäußerte Kritik an der Größe der Tiefgarage. Hier halte man sich lediglich an den von der Gemeinde vorgegebenen Stellplatzschlüssel, stellt der Antragsteller klar. „Darüber hinaus haben wir ein ausgefeiltes Mobilitätskonzept entwickelt“, berichtet er. Das schließe sowohl den ÖPNV als auch E-Bikes mit ein, die den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt würden.

