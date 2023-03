Unbekannte legen Brand auf Wiesseer Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Von: Gerti Reichl

Teilen

Die Feuerwehr musste in Bad Wiessee ausrücken. © Symbolfoto: Armin Forster

Bisher noch unbekannte Täter haben am Gebäude der ehemaligen HypoVereinsbank an der Santjohanserstraße gezündelt und mindestens 15.000 Euro Schaden angerichtet. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bad Wiessee - Das ehemalige Gebäude der HypoVereinsbank Bad Wiessee wird derzeit noch saniert. Zwei Wohnungen im Obergeschoß sind bereits bewohnt. Im Erdgeschoss, wo Gewerberäume einziehen sollen, wird noch umgebaut. Vor etwa zwei Wochen wurden auch neue Schaufenster im Erdgeschoss eingebaut. Um diese Schaufenster vor Beschädigungen zu schützen, sind auf den Schaufenstern - innen und außen - Schutzfolien angebracht.

Lesen Sie hier: Schon einmal gab es Ärger auf der Baustelle.

Unbekannte zündeln - mindestens 15 000 Euro Schaden

Wie die Polizei jetzt berichtet, haben bisher noch unbekannte Täter von Dienstag, 21. März, 19 Uhr, auf Mittwoch, 22. März, eine Schutzfolie in Brand gesetzt und sowohl das Fenster, wie auch die Leibung beschädigt. Der Bauleiter spricht von einem Schaden von mindestens 15.000 Euro.

Die Polizei Bad Wiessee ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen am Tatort in der Sanktjohanserstraße 11 gemacht haben, sich bei Polizeidienststelle unter der Rufnummer 0 80 22 / 9 87 80, zu melden.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr