Unterstützung für den weiteren Weg 

Aus dieser Talentschmiede sind schon einige gute Musiker hervorgegangen. Nun haben zwei junge Talente, die ihren Weg an der Musikschule Tegernseer Tal in Rottach-Egern begannen, den Förderpreis der Fred und Irmgard Rauch-Stiftung erhalten: Laetitia Schwende und Lukas Scheurer.

Rottach-Egern – „Ihr beiden hättet unseren Stiftern sehr gut gefallen. Neben Eurer großen musikalischen Begabung seid ihr nämlich auch sehr sympathische, offene und vielseitig engagierte junge Menschen.“ Mit diesen Worten begann Thomas Rebensburg, Beirat der Fred und Irmgard Rauch-Stiftung, vor rund 70 geladenen Gästen, seine Laudatio für die Nachwuchs-Musiker Laetitia Schwende aus Rottach-Egern und Lukas Scheurer aus Bad Wiessee. Bei einem stilvollen Festakt in der Musikschule Tegernseer Tal in Rottach-Egern wurden die beiden nun mit dem Fred und Irmgard Rauch-Preis 2018 ausgezeichnet wurden. Der Preis ist dotiert mit einer Ausbildungsförderung von jeweils 1000 Euro.

Junge Menschen, deren Musikalität es zu fördern gilt, die aber auch als Persönlichkeiten ihren Platz in der Gesellschaft finden – so hätten sich die Förderer die Preisträger vorgestellt. Das ergänzte in seinem Grußwort Stiftungsvorstand Dirk Kaumanns. Dass die beiden gerade 19-jährigen Künstler dafür eine Idealbesetzung sind, zeigt ihre Vita.

Auch interessant: Musikschulleiter auf der Bühne - So begeistert Erich Kogler das Publikum solo

Beide 1999 geboren, begannen sie ihre Musikschullaufbahn mit fünf Jahren bei Barbara Finkbeiner in der musikalischen Früherziehung der Musikschule. Während Schwende sich auf Klarinette, Geige, Klavier und Saxofon konzentrierte und bereits mit acht Jahren einen 1. Preis im Regionalwettbewerb „Jugend musikziert“ erhielt, entschied sich Scheurer zunächst für Blockflöte und Klavier, später als Hauptfach für Klarinette und Dirigieren. Zu seinen Auszeichnungen zählen ein 1. Preis regional und ein 2. Preis landesweit bei „Jugend musiziert“ 2015 im Fach Klarinette solo. Mittlerweile studieren beide: Schwende Psychologie in Verbindung mit Musik in Regensburg, Scheurer Musik auf Lehramt an der Staatlichen Hochschule für Musik in München.

„Beide habt ihr viel aus der hiesigen Musikschule und dem Musikunterricht mitgenommen, habt der Musikschule aber auch immer viel zurückgegeben“, lobte Rebensburg. „Ihr habt als Solisten bei vielen Konzerten und sonstigen Veranstaltungen euer Können gezeigt, habt lange Jahre in verschiedenen Ensembles mitgewirkt und wart auch sonst immer da, wenn die Musikschule Euch gebraucht hat.“ Etwa am Weihnachtsstand des Fördervereins, von dem die jungen Künstler ihrerseits große Unterstützung erhielten, oder beim Tag der offenen Tür.

Lesen Sie auch: Der Traum von der Musikkarriere - Die ersten Schritte auf dem Weg zum Popstar

„Euern Lehrern war und ist es eine Freude, mit euch zu arbeiten und zu musizieren“, bestätigte in seinem Grußwort auch Musikschulleiter Erich Kogler, der sich über die Wertschätzung der Fred und Irmgard Rauch-Stiftung sehr freute. Kogler vergaß auch nicht, sich bei den Familien der Musikschüler zu bedanken, die in all den Jahren auch die unabdingbaren Tiefs mittragen und die Kinder wieder aufbauen.

Riesenapplaus galt am Ende des Festakts, der mit Gesprächen am Buffet ausklang, der Fred und Irmgard Rauch-Stiftung für die Unterstützung mit hohen Geldbeträgen seit 2006, woran der „Fred und Irmgard Rauch Saal“ der Musikschule erinnert.

Ingrid Versen