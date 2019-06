Talkarte für Einheimische und engere Bus-Taktung: Für Bad Wiessee zu teuer

Das Tegernseer Tal erstickt zunehmend im Verkehr. Doch wie ist dem Problem beizukommen? Die Rathaus-Verwaltung in Bad Wiessee hat nun einige Vorschläge der SPD geprüft. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Bad Wiessee – Die Wiesseer SPD hatte schon vor Längerem einen ausführlichen Antrag zur Ausweitung des ÖPNV und zum Klimaschutz gestellt. Die Verwaltung im Rathaus beschäftigte sich ausgiebig mit den einzelnen Punkten und stellte nun im Gemeinderat die Ergebnisse der Prüfung vor. Tenor: Für viele Bereiche ist die Gemeinde gar nicht zuständig. Und: Die meisten Ideen sind nur mit viel Geld umzusetzen.

Die Einführung einer Talkarte für Wiesseer Bürger zur freien Benutzung des RVO und der Seenschifffahrt war einer von mehreren Punkten, die die Sozialdemokraten geprüft haben wollten. Der Wunsch nach einer solchen Talkarte für Einheimische ist am Tegernsee schön öfter laut geworden. Doch Hilmar Danzinger, Geschäftsführer im Wiesseer Rathaus, sorgte in diesem Punkt für Ernüchterung. Zum einen sei nicht die Gemeinde, sondern der Landkreis zuständig für den Öffentlichen Personennahverkehr.

Auch im Tegernseer Stadtrat wurde ein solcher Antrag der SPD bereits diskutiert

Zum anderen wären die Gratis-Fahrten für die Kommune wohl kaum zu finanzieren. Um das zu untermauern, verwies Danzinger auf eine Aussage der Kommunalaufsicht, die der Gemeinde aufgrund ihres Schuldendienstes empfahl, „unbedingt auf eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung“ zu achten. Die derzeitige Pro-Kopf-Verschuldung Bad Wiessees beträgt 3249 Euro, der Landesdurchschnitt liegt bei 582 Euro.

Auch das könnte Sie interessieren: Freie Gästefahrten: Wiessee stellt Abrechnungssystem mit RVO in Frage

Als weiteren Punkt hatte die SPD beantragt, mit dem RVO über eine Intensivierung und engere zeitliche Taktung des Ringlinienverkehrs zu verhandeln. „Auch die Schifffahrt muss einen anderen Takt anbieten“, hieß es. Forderungen, die am Tegernsee ebenfalls nicht neu sind. Danzinger verwies darauf, dass sowohl der Regionalverkehr Oberbayern als auch die Seenschifffahrt „gewinnorientierte Unternehmen“ seien. Sprich: Eine Intensivierung der Taktungen werde nur dann umgesetzt, wenn sich diese Änderungen auch wirtschaftlich tragen würden. Ein Gespräch mit dem Tegernseer RVO-Vertreter Peter Bartl habe aber gezeigt, dass die Bus-Ringlinien derzeit an der unteren Grenze der Auslastung seien. „Einige Fahrtstrecken werden komplett subventioniert“, machte Danzinger deutlich. Folglich müsste die Gemeinde die zusätzlichen Fahrten bezuschussen. „Und die Schifffahrt ist da noch gnadenloser“, betonte der Verwaltungschef. Auch bei diesem Punkt verwies Danzinger auf die äußerst knappen Mittel der Kommune.

Auch die kleineren Anregungen der SPD – darunter die Unterstützung bei der Schaffung eines elektronischen Anzeigensystems beim RVO – werden wohl kurzfristig nicht umgesetzt werden können. Meist scheitert es am Geld. Einzig die Anregung, einen talweiten, nicht-kommerziellen E-Bike-Verleih für Bürger und Unternehmen einzuführen, fand Anklang. „Das könnte man sich gut vorstellen“, meinte dazu Hilmar Danzinger. Die Verwaltung regte an, dass der Aufbau eines solch talweiten Netzes bei einer Bürgermeister-Dienstbesprechung thematisiert werden solle.

Hier ging es ebenfalls um einen Wunsch der Wiesseer Sozialdemokraten: SPD-Antrag „überflüssig und unrealistisch“: Spielarena wird zum Zankapfel

Auch wenn der Antrag letztlich nur wenig Konkretes bewirkte, konnte Vize-Bürgermeister Robert Huber (SPD) dem Ganzen Positives abgewinnen: „Natürlich liest sich der Antrag verhältnismäßig sperrig“, räumte Huber ein. Aber nun sei zumindest klar, was für die Gemeinde überhaupt zu verwirklichen sei und was nicht. Der Verkehr am Tegernsee sei mittlerweile unerträglich – „da müssen wir jedes kleine Mosaiksteinchen aufgreifen“, fand Huber.

Auch Rolf Neresheimer (ranBW), Klimaschutzbeauftragter Bad Wiessees, fand den Antrag – zu dem es letztlich keinen Beschluss gab – sinnvoll: Er sei ein Signal an den Landkreis und an die Öffentlichkeit, „dass wir dringend was tun müssen“. Florian Sareiter (CSU) hingegen sah sich in seiner Skepsis gegenüber dem SPD-Papier bestätigt: Es sei von Beginn an klar gewesen, dass die Zuständigkeiten vielfach woanders liegen. Ihm tue es daher „ein wenig leid um die Arbeitszeit der Verwaltung“.

gab