Wiesseer Vermieter wehren sich gegen Erhöhung der Kurtaxe

Die Vermieter in Bad Wiessee laufen Sturm. Grund ist die drastische Erhöhung des Kurbeitrags von 2 auf 3,30 Euro. Die Gastgeber wehren sich jetzt sogar mit einer Unterschriften-Aktion.

Bad Wiessee – In seiner Februar-Sitzung hatte der Wiesseer Gemeinderat mit knapper Mehrheit und nach kontroverser Diskussion die Erhöhung der Kurtaxe beschlossen: Sie soll im nächsten Jahr von 2 auf 3,30 Euro steigen. Nach einer Pressemitteilung, in der der Kur- und Verkehrsverein seinen Protest zum Ausdruck gebracht hatte und einer Vermieter-Versammlung mit vielen empörten Teilnehmern leiten die Gastgeber nun konkrete Schritte ein: Sie wollen mit einer Unterschriften-Aktion gegen die Erhöhung vorgehen. Auch ein offener Brief geht an Bürgermeister Peter Höß (Wiesseer Block) und seinen Stellvertreter Robert Huber (SPD) sowie an alle Gemeinderäte.

„Die Vermieter wurden von der Erhöhung völlig überrumpelt. Sie sind richtig sauer“, beschreibt Maria Strillinger, Schriftführerin des Wiesseer Kur- und Verkehrsvereins, die Stimmung unter ihren Kollegen. Für die Vermieter, so viel wurde bei der Versammlung zum Thema Kurtaxe deutlich, kommt die Erhöhung zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. „Wir sollten es bei den zwei Euro belassen, bis das Erscheinungsbild unseres Ortes wieder schöner ist“, findet Strillinger. Zudem kritisiert der Verein, dass die Erhöhung derart drastisch ausfällt und im Vorfeld nicht mit den anderen Tal-Gemeinden abgesprochen wurde. Erste Gäste, so berichteten Teilnehmer der Versammlung, hätten ihre Aufenthalte in Bad Wiessee bereits storniert. Ein Problem seien auch Busreisen, die für nächstes Jahr bereits pauschal gebucht seien. In solchen Fällen bleibe der Vermieter auf der Erhöhung der Kurtaxe sitzen, hieß es.

Der Verein will nun alles dafür tun, dass die Gemeinde ihre Entscheidung rückgängig macht. Stattdessen solle zu einem späteren Zeitpunkt eine moderate und talweite Erhöhung erfolgen. „Wir sind es schließlich, die den Gästen Rede und Antwort stehen müssen“, sagt Strillinger, die den Steinbrecherhof in Bad Wiessee führt. Ab Ende der Woche wollen die Vorstands-Mitglieder mit einer Unterschriftenliste durch den Ort ziehen und Unterstützer für ihr Anliegen suchen.

gab