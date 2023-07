Verzicht auf Feuerwerk: Bad Wiessee geht mit Seefest neue Wege

Von: Gabi Werner

Alternative zum Feuerwerk: Wie schon im Vorjahr zur 100-Jahr-Feier (unser Bild) wird Bad Wiessee auch beim diesjährigen Seefest eine Lasershow an der Seepromenade bieten. © Max Kalup

Drei Seefeste, drei Großfeuerwerke. So waren es die Besucher bisher gewöhnt. Bad Wiessee geht heuer allerdings neue Wege: Statt Feuerwerk gibt’s eine Lasershow.

Bad Wiessee/Tegernseer Tal – „Man muss sich auch mal trauen, etwas zu verändern“, sagt Wiessees Bürgermeister Robert Kühn (SPD). All jene, die Feuerwerke ohnehin als reinen Störfaktor für die Natur betrachten, werden es gerne hören: Bad Wiessee verzichtet zum Seefest am 19. August auf das übliche Feuerwerk und richtet stattdessen – wie schon im Vorjahr bei der 100-Jahr-Feier – eine Lasershow aus. Sechs Nebelmaschinen werden für die entsprechende Projektionsfläche sorgen. Damit möchte Bad Wiessee zum einen dem Umweltschutz Rechnung tragen (Kühn: „Wir propagieren auf unseren Seefesten Nachhaltigkeit, da ist das nur die logische Konsequenz.“) Zum anderen hat sich für Kühn das Konzept der Lasershow bei der 100-Jahr-Feier bestens bewährt.

Seefest-Saison startet am 11. Juli in Rottach-Egern

Start der Seefest-Saison ist am nächsten Dienstag, 11. Juli. Den Anfang macht wie immer Rottach-Egern. Die Gemeinde hält ebenso am musikalisch umrahmten Feuerwerk fest wie die Stadt Tegernsee (25. Juli). Peter Rie, Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), legt trotzdem Wert auf die Feststellung, „dass wir nicht alles immer größer und lauter machen“. Im Gegenteil: Auch in Rottach und Tegernsee habe man das Ausmaß der Feuerwerke zuletzt eingedämmt. So verzichte man etwa auf das Zünden bestimmter Bomben und schraube die Lautstärke zurück.

Erstmals komplettes Plastikverbot bei den Seefesten

Auch die Seefeste – so klingt es durch – wollen mit der Zeit gehen. Das Thema Nachhaltigkeit werde daher großgeschrieben, sagt Rie. Jeder Stand werde mindestens ein Produkt aus der Region anbieten und dies auch auf einer Tafel sichtbar machen. Zudem gebe es eine konsequente Mülltrennung und erstmals ein komplettes Plastikverbot, wie es mittlerweile auch durch den Gesetzgeber vorgeschrieben wird.

Bei allen drei Seefesten: Kostenloser Shuttle-Service für die Besucher

Damit möglichst wenig Seefest-Besucher das eigene Auto bemühen, wird es heuer zum zweiten Mal einen kostenlosen Shuttle-Service für die An- und Abreise geben. An allen drei Seefest-Terminen können die Gäste ab 17 Uhr sowohl die Ringlinien des RVO als auch die Südliche Rundfahrt der Tegernsee-Schifffahrt gratis nutzen. Zusätzlich fährt – ebenfalls kostenfrei – um 23 und 24 Uhr nochmals ein Schiff sowie um 0.15 Uhr ein Sonderbus als so genannter Lumpensammler. Zusätzliche Verstärkerbusse, wie es sie in der Vergangenheit wegen des großen Andrangs bei den Seefesten schon gegeben hat, könne der RVO heuer allerdings nicht einsetzen, erklärt Rie. Bekanntlich leidet das Unternehmen unter einem akuten Busfahrermangel. Ein Anreiz, das Auto stehen zu lassen, könnten auch die bewachten Fahrradparkplätze sein, die laut Rie in allen drei Orten bereit gestellt werden.

Wiesseer Seefest findet ausschließlich an der Seepromenade statt

Eine weitere größere Veränderung betrifft wiederum Bad Wiessee. Das Seefest verteilt sich heuer nicht mehr auf die Bereiche an der Adrian-Stoop-Straße und am Seeufer, sondern findet komplett in der Wiesseer Bucht statt. Heißt: Sowohl die Gastronomen als auch die Vereine sind mit ihren Ständen am Seeufer vertreten. „Das ist dann ein wirkliches Miteinander“, freut sich Kühn. Neben der großen Bühne im Zentralbereich, wo Trachtler & Co. das traditionelle Programm präsentieren, wird es an der Schiffsanlegestelle eine kleine Bühne geben, auf der verschiedene Formationen mit modernen Beiträgen auftreten werden. Eingeläutet wird das Wiesseer Seefest bereits am Vorabend: mit einem Gratis-Konzert von The Heimatdamisch.

