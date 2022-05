Viel Bock auf dieses kleine Festival: #wiesseerocks wird unverändert fortgeführt

Von: Gabi Werner

Präsentierten gemeinsam das Programm der Konzertreihe: (v.l.) Peter Rie, Bürgermeister Robert Kühn, Beni Hafner alias Oimara und Peter Blümer. © Stefan Schweihofer

Um der Pandemie Rechnung zu tragen, wurde #wiesseerocks im vergangenen Sommer als kleine, aber feine Konzertreihe gestartet. Das Konzept hat sich bewährt - und wird beibehalten.

Bad Wiessee – Eigentlich war die Idee aus der „Corona-Not“ heraus geboren worden. Um am Tegernsee trotz Pandemie Musikgenuss bieten zu können, fand die Premiere der Konzertreihe #wiesseerocks im vergangenen Sommer in kleinem Rahmen und unter freiem Himmel an der Seepromenade statt. „Wir wollten den Bürgern etwas Gutes tun und die Kultur unterstützen“, sagt Bürgermeister Robert Kühn (SPD) über die Beweggründe von damals. Die Konzertreihe wurde zum Erfolg und weckte Begehrlichkeiten. Deshalb, so machten die Initiatoren am Donnerstag (19. Mai) bei einem Pressegespräch deutlich, werde das Format auch heuer so beibehalten.

Nur 250 bis 300 Besucher: Konzertreihe soll kleines Format behalten

Nicht mehr als 250 bis 300 Besucher, ein abgesperrter Bereich mit Bestuhlung und Trailerbühne, rundrum Zaungäste und eine auf das jeweilige Motto abgestimmte Kulinarik: Als „wertige und wertvolle“ Veranstaltung bezeichnete Bürgermeister Kühn das, was mit #wiesseerocks entstanden ist. Und auch Peter Rie, Veranstaltungsmanager der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), äußerte sich erfreut darüber, dass der Konzertreihe das kleine Format erhalten bleibt. „Es ist gut, dass die Gemeinde hier mitzieht und keine Großveranstaltung daraus macht“, meinte er.

Am Tegernsee wird Nachhaltigkeit derzeit großgeschrieben

Weg von den Besuchermassen hin zur Nachhaltigkeit: Das ist ein Trend, den die TTT dem eigenen Bekunden nach derzeit verfolgt. Das fängt bei der limitierten Besucherzahl an und hört bei der Verköstigung auf: Caterer Peter Blümer, der für die Bewirtung zuständig ist, will bei der Konzertreihe ausschließlich Teller aus Porzellan und richtiges Besteck verwenden.

Caterer Blümer hat neue Holzhütte an der Seepromenade errichtet

Weil derzeit auf dem Areal an der Seepromenade die Vorbereitungsarbeiten für den Bau der neuen Pergola laufen, hat Blümer neben dem bestehenden Pavillon vorübergehend eine nagelneue Holzhütte mit kleinem Biergarten aufgebaut. Sie dient nicht nur der Versorgung bei den Konzerten, sondern hat täglich geöffnet.

Die Arbeiten an der Pergola zwingen Gemeinde und TTT außerdem dazu, die Trailerbühne bei den insgesamt zehn Konzertabenden neu zu positionieren. Im vergangenen Jahr war die Bühne in Richtung Tegernsee ausgerichtet, heuer orientiert sie sich in Richtung Süden – „mit einem wunderbaren Blick in die Berge“, so Rie.

Da Oimara ist als Lokalmatador bei #wiesseerocks dabei

Beim Programm legten die Veranstalter nach eigenen Worten Wert auf eine Vielfalt der Musikrichtungen. Und darauf, dass auch regionale Künstler zum Zug kommen. Darunter ist heuer der Tegernseer Lokalmatador Beni Hafner alias Oimara. Er wird am 26. August die Wiesseer Seepromenade mit seinen Mundart-Songs rocken. Er lege es eigentlich nicht darauf an, in heimischen Gefilden zu spielen, meinte Hafner beim Pressegespräch. Das Tal sei schließlich seine „Ruhe-Oase“. „Aber auf dieses kleine Festival habe ich richtig Bock“, ließ der auf der Hafner Alm aufgewachsene Songwriter wissen.

Programm punkten mit Vielfalt an Musikrichtungen

Die Konzertreihe beginnt am Freitag, 3. Juni, mit einem Austropop-Abend: Ab 19 Uhr wird die Band Olles Leiwand für Stimmung sorgen. Bis zum 9. September ist dann volles Programm geboten – unter anderem mit Flamenco Jazz der Gruppe Jamenco (17. Juni), internationaler Rockmusik von D’Hanna’m (29. Juli), Country Rock mit den Oache Brothers (5. August) und Partymusik von den Cagey Strings (19. August). Beginn ist immer um 19 Uhr und damit eine halbe Stunde früher als im Vorjahr. Die Tageskasse hat jeweils ab 18 Uhr geöffnet. Ansonsten gibt es die Tickets ab sofort auch im Vorverkauf bei allen Tourist-Infos am Tegernsee und bei München Ticket. Den Eintrittspreis bezeichnet Rie als bloßen „Obolus“. Die Karten für alle Abende sind für zehn Euro zu bekommen.

Die Konzerte finden bei jeder Witterung statt – es sei denn, es droht ein Unwetter. „Wir haben hier viele überdachte Bereiche“, sagt Rie. Und zur Not könne man sogar mit Heizstrahlern oder Glühwein dem Sommer auf die Sprünge helfen. Alles Infos zum Programm gibt es online auf www.tegernsee.com/wiesseerocks.

