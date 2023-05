„Viel zu massiv“: Bad Wiessee erteilt neuartigem Aparthotel eine Absage

Von: Gabi Werner

Das Landhotel Sonnenfeld in Abwinkl soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Die jüngsten Pläne überzeugten den Gemeinderat aber nicht. © Thomas Plettenberg

Ein Aparthotel, in dem die Gäste auch arbeiten können. So etwas würde ein Unternehmen gerne in Bad Wiessee realisieren. Die Gemeinde spielt aber nicht mit.

Bad Wiessee – Das Konzept klingt innovativ: An Stelle des Landhotels Sonnenfeld in Abwinkl soll ein Aparthotel entstehen, in dem die Gäste nicht nur Urlaub machen, sondern auch ihrer Arbeit nachgehen. Die Wiesseer Gemeinderäte aber winkten ab: Der geplante Bau erschien ihnen an dieser Stelle viel zu wuchtig.

Projektentwickler sprechen von einzigartigem Pilotprojekt

Als einzigartiges Pilotprojekt priesen in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend (25. Mai) die Vertreter des Unternehmens Denkmalneu ihr Konzept an, das sie gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland in Bad Wiessee verwirklichen wollen: Das seit Längerem leer stehende Landhotel Sonnenfeld im Ortsteil Abwinkl soll abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt werden, in dem sich die Themen „Reisen, Arbeiten und Leben“ miteinander verbinden lassen.

Zimmer würden auch für arbeitende Gäste zur Verfügung stehen

Im Klartext heißt das: Die Zimmer und Appartements würden nicht nur urlaubenden Gästen zur Verfügung stehen, sondern auch Mitarbeitern der Firma PwC und anderer Unternehmen, die dort in schönem Hotelambiente und in einer Urlaubsregion ihrem Job nachgehen könnten. Gerne auch mit der Familie. „Einen Brückentag braucht es dann nicht mehr zum Verreisen“, machte Thomas Scherer von Denkmalneu die Vorzüge dieses Modells deutlich. Statt eines Wellnessbereichs würde ein 500 Quadratmeter großer Arbeitsbereich in dem Hotel entstehen. Die Arbeitswelt und auch die Hotellerie befänden sich im Wandel – mit diesem Projekt wolle man dem Rechnung tragen, sagte Scherer, als im Gemeinderat der Vorbescheidsantrag zum Neubau des Aparthotels mit 80 bis 100 Zimmern sowie hausinterner Gastronomie und Tiefgarage zur Debatte stand.

Nach Kritik im Oktober: Bauherr hatte Neubau etwas verkleinert

Die baulichen Fakten lieferte Architekt Michael Richter. Nach Vorstellung des Projektentwicklers soll der neue Komplex an der Ecke Sonnenfeldweg/Im Sonnenfeld aus zwei Gebäuden bestehen. Im vorderen Teil hätte der Neubau drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss. Die Höhe des Gebäudes habe man nach der Kritik im Oktober, als das Projekt offenbar schon einmal in nicht-öffentlicher Sitzung vorgestellt worden war, verringert, sagte Richter. „Der First ist um einen halben Meter niedriger geworden.“ Zudem falle der Neubau zum Sonnenfeldweg hin um vier Meter kürzer aus. Alle Abstandsflächen würden nun eingehalten. „Unserer Meinung nach fügt sich die Höhe gut in die ortsübliche Bebauung ein“, meinte Richter und führte einige Gebäude aus der Nachbarschaft ins Feld, darunter den Sperrhof und das Bussi Baby. Die Größenverhältnisse seien vergleichbar, fand der Architekt.

Gemeinderäte stören sich weiterhin an massiver Kubatur

Eine Ansicht, welche die Gemeinderäte so gar nicht teilten. Für CSU-Sprecher Florian Sareiter war die gewünschte Nutzung zunächst „zweitrangig“. Er störte sich weiterhin an der Kubatur des Gebäudes. Die sei ihm auch in der neuen Planung „viel zu massiv“. Mit einer Höhenreduzierung von einem halben Meter sei es hier nicht getan, betonte Sareiter. „Wir reden da eher über ein ganzes Stockwerk.“

Wirtschaftlich oder nicht? Für Gemeinderäte nicht ausschlaggebend

Den Einwand Scherers, dass damit ein Drittel aller Appartements wegfallen würde und das Projekt in dieser Form dann nicht mehr umsetzbar wäre, ließ die Gemeinderäte kalt. „Die Wirtschaftlichkeit ist nicht das, was uns als Gemeinderäte interessiert“, machte etwa Johannes von Miller (Grüne) deutlich. Das Konzept klinge zwar schlüssig, so von Miller. „Es ist schön, dass Sie das bei uns machen wollen – aber nicht an dieser Stelle und nicht in dieser Kubatur.“ Ähnlich äußerte sich Benedikt Dörder (SPD). Ein solcher Neubau sei zu wuchtig für den wertvollen Ortsteil Abwinkl. „So kommen wir nicht zusammen“, meinte er an die Adresse der sichtlich enttäuschten Projektentwickler.

Auch Bauamtsleiter Anton Bammer hatte empfohlen, dem Vorbescheidsantrag das gemeindliche Einvernehmen zu verweigern. Zumal sich in den schriftlich eingereichten Antragsunterlagen zum Teil andere Informationen fanden, als die Projektentwickler in ihrem mündlichen Vortrag auf den Tisch legten. In den Unterlagen war von bis zu 110 Zimmern und einer Aufenthaltsdauer der Gäste von bis zu sechs Monaten die Rede. Bammer sprach von „Irritationen“ – und der Gemeinderat lehnte das Projekt geschlossen ab.

