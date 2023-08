Villa Amalienburg in Bad Wiessee soll exklusive Event-Location werden

Von: Gabi Werner

Hinter einem großen Eingangstor direkt an der B318 in Bad Wiessee verbirgt sich die Villa Amalienburg. Es handelt sich um ein stattliches Anwesen in Privatbesitz. Künftig sollen dort auch exklusive Events stattfinden. © Thomas Plettenberg

Hinter dem Eingangstor gegenüber der Wiesseer Spielbank verbirgt sich mit der Villa Amalienburg eine Art Schlösschen. Die Inhaber planen für ihr Anwesen eine neue Nutzung: Es soll künftig für exklusive Events zu mieten sein.

Bad Wiessee – Die Öffentlichkeit bekommt nur selten Gelegenheit, einen Blick auf die Villa Amalienburg zu erhaschen. Die meisten kennen vom Vorbeifahren lediglich die stattliche Toranlage mit den Löwen-Skulpturen direkt an der Bundesstraße 318. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses präsentierte Bauamtsleiter Anton Bammer nun Bilder von dem, was sich hinter dem Tor verbirgt: ein traumhaftes, stattliches Anwesen mit Poolanlage, riesigem Park (die Rede ist von etwa 17 000 Quadratmetern) und eigenem Seezugang.

Villa Amalienburg soll für Hochzeiten und Filmdrehs zur Verfügung stehen

Hintergrund für die Präsentation war ein Antrag auf Nutzungsänderung, den die Eigentümer-Familie vorgelegt hatte. Demnach will sie die Villa sporadisch als Ferienhaus („für Ferienaufenthalte auf höchstem Niveau“) und für „erstklassige Events“ und Feiern zur Verfügung stellen. Angedacht sind beispielsweise Hochzeiten mit bis zu 50 Gästen oder Firmenjubiläen. Auch Filmdrehs, etwa für Krimi-Serien wie „Tatort“, könnten hier laut den Inhabern stattfinden. Entsprechende Produktionsfirmen hätten bereits Interesse bekundet. „Eleganz und Exklusivität für anspruchsvolle Kunden“ – das soll in der denkmalgeschützten Amalienburg geboten sein.

Bauamt hält Nutzung grundsätzlich für genehmigungsfähig

Eine neue Event-Location also für den Tegernsee? Bammer erklärte, dass aus Sicht der Verwaltung eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange nicht zu befürchten sei. Die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit scheine gegeben. Allerdings: Der von den Antragstellern in Aussicht gestellte Shuttle-Service für künftige Gäste und die erforderlichen Stellplätze für alle gewünschten Nutzungsarten – insbesondere für die Veranstaltungen mit bis zu 50 Gästen – müsse „dauerhaft gewährleistet und gesichert“ werden können, erläuterte Bammer die Bedingung.

Events mit bis zu 50 Gästen: Wo sollen die parken?

Die Mitglieder des Bauausschusses waren angesichts der zum Teil schwammig gehaltenen Formulierungen in dem Antrag verunsichert. So war etwa von „gelegentlichen“ Veranstaltungen die Rede – für Benedikt Dörder (SPD) war dies „nicht sauber ausformuliert“. Er bezeichnete als größten Knackpunkt die Stellplatzsituation. Wo sollen bei größeren Events die 50 Personen parken? Dies könne nur mit Hinbringen und Abholen funktionieren, stellte Bammer klar.

Grünen-Gemeinderat äußert Bedenken wegen des drohenden Lärms

Grünen-Gemeinderat Johannes von Miller äußerte Bedenken wegen des Lärms, der von solchen Veranstaltungen ausgehen könnte. Schon jetzt gebe es viele Events rund um den See, die sehr laut seien. „Das Tal hallt mittlerweile“, sagte von Miller. Auch er forderte eine deutlichere Definition der geplanten „Event-Geschichten“. Die Antragstellerin, die persönlich in den Zuhörerreihen saß, hätte sich gerne dazu geäußert, bekam aber kein Rederecht in der Sitzung.

CSU-Sprecher Florian Sareiter hätte nach eigenen Worten „nix dagegen, wenn sich was rührt“. Aber auch er wünschte sich mehr Infos zum Konzept. „Wir brauchen ein bisserl mehr Verbindlichkeit“, meinte er. Weniger kritisch sah die Angelegenheit dagegen Johann Zehetmeier (FWG). Auch in der direkt oberhalb von dem Anwesen gelegenen Spielbank fänden immer wieder größere Veranstaltungen statt. „Ich kann mir diese Nutzung grundsätzlich vorstellen“, meinte er zum Wunsch der Amalienburg-Besitzer.

Große Veranstaltungen vorerst vom Bauausschuss abgelehnt

Der Ausschuss erteilte letztlich das gemeindliche Einvernehmen zu dem Antrag mit der Einschränkung, dass Fahrverkehr und Stellplätze zu jeder Zeit gewährleistet sind. Die Baugenehmigungsbehörde – sprich das Landratsamt – werde gebeten, dies durch geeignete Auflagen im Bescheid zu sichern. Der geplanten Nutzung für Veranstaltungen mit bis zu 50 Gästen wurde erst einmal nicht zugestimmt. Lediglich Zehetmeier lehnte diesen Kompromissvorschlag der Verwaltung ab. Eines macht der Antrag deutlich: Die Villa Amalienburg soll offenbar auch künftig im Familienbesitz verbleiben.

