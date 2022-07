Villa in Bad Wiessee dient als privates Museum: Eigentümer will Zweitwohnungssteuer nicht zahlen

Privatier bestreitet Wohnnutzung

Von Nina Gut schließen

Seine Villa in Bad Wiessee sieht der Eigentümer als privates Museum. Weil er dort nie wohnt, will er auch keine Zweitwohnungssteuer zahlen. Der Fall wurde jetzt vor Gericht verhandelt.

Bad Wiessee - Es ist eine Art privates Museum, das in einer alten Villa mit großem Grundstück in Bad Wiessee untergebracht ist. Der Besitzer, ein Privatier vom Starnberger See, hängt an dem Haus und dem Inventar. Beides stammt von seinem Großvater. Der Eigentümer wohnt allerdings nicht am Tegernsee. Deshalb versteht der Mittfünfziger auch nicht, weshalb er die Zweitwohnungssteuer bezahlen soll, die die Gemeinde Bad Wiessee von ihm verlangt. Bis 2019 waren es 2073 Euro, seitdem 4778 Euro pro Jahr. Es geht um die Frage: Unterliegt dieses „Museum“ der Steuer? Um das zu klären, ist der Eigentümer vor das Verwaltungsgericht München gezogen, wo am Donnerstag die Verhandlung stattfand.

Villa gehörte dem Großvater

Der Kläger ist an Corona erkrankt und konnte selbst nicht erscheinen. Dafür ergriff sein Anwalt das Wort. Die Villa habe einst der Großvater seines Mandanten gekauft und bewohnt, schließlich habe es dessen Vater geerbt. 2013 hat der Privatier das Haus für eine stolze Summe von der Erbengemeinschaft gekauft. „Er hat es aber seit dem Tod des Vaters nie benutzt“, betonte der Anwalt. Vielmehr hänge sein Herz an den alten Gemäuern und Gegenständen. „Da stehen Sachen, die gibt es heutzutage gar nicht mehr.“ Es handle sich aber nicht um eine Wohnnutzung. „Die Zweitwohnungssteuer findet keine Anwendung.“

Die Anwältin der Gemeinde Bad Wiessee widersprach. Selbst wenn das Haus nur als Museum genutzt werde, um dort Erinnerungen zu pflegen, „so dient das auch der persönlichen Lebensführung“. Eine Übernachtung sei nicht erforderlich. Der Vorsitzende Richter gab ihr Recht. Er würde zur Zweitwohnungssteuer tendieren.

Stromverbrauch liegt über dem Durchschnittswert

Der Anwalt legte eine Tabelle mit Wasser- und Stromverbrauch vor. Diese sollte zeigen, dass der Kläger nicht in der Villa wohne, sondern nur im Sommer den Garten wässere und im Winter heize. „Sonst würde das verrotten.“

Doch der Schuss ging nach hinten los. Laut Tabelle wurde 2020 und 2021 mehr verbraucht als der Durchschnittswert für eine Person. „Das ist erstaunlich“, sagte der Vorsitzende. „Das belegt eigentlich einen hohen Verbrauch. Nach dem, was Sie vorgelegt haben, tue ich mich schwer, eine Nichtnutzung zu sehen. Es ist sogar ausgeschlossen.“

Das einzige Argumente, das der Richter für eine Anfechtung der Bescheide sah: Die Gemeinde könnte die fiktive Nettokaltmiete als Berechnungsgrundlage nicht richtig geschätzt haben. Das aber müsste durch einen Sachverständigen überprüft werden. „Das dürfte sehr, sehr teuer werden.“ Und selbst wenn der Kläger Erfolg hätte, dürfte es sich wohl nur um eine Herabsetzung von zehn Prozent handeln.

Noch kein Urteil gefällt

Die Satzung der Kommune hielt der Richter für wirksam. Die Steuer sei natürlich eine finanzielle Belastung. „Aber das ist Sinn und Zweck der Satzung.“ Zum einen solle sie der Finanzierung der Gemeinde dienen. Zum anderen habe sie eine Leitungs- und Steuerungsfunktion, damit Wohnraum nicht leer stehe, sondern der Bevölkerung und dem Tourismus zur Verfügung stehe.

Der Anwalt kann nun noch einmal einen Schriftsatz wegen der Berechnung der Kaltmiete verfassen. Außerdem forderte er einen Ortstermin. Der Richter wies das zunächst zurück. Nach einigem Nachdenken meinte er dann aber, dass es vielleicht doch Sinn mache. Unter Umständen kommt es also vor einer Entscheidung noch zur Besichtigung der Villa.