Vom Bauerndorf zum Weltbad: Wörtchen „Bad“ katapultiert Wiessee in eine neue Zukunft

Von: Gabi Werner

Umgeben von viel freier Fläche war das einstige Jodschwefelbad in früheren Zeiten. Diese Aufnahme stammt vermutlich aus den 20er-Jahren. © Archiv Gemeinde

Es sind nur drei Buchstaben, doch für die Entwicklung des Ortes hatten sie maßgebliche Bedeutung: 1922, also vor 100 Jahren, erhielt Wiessee den Namenszusatz „Bad“. Noch heute ist man stolz darauf.

Bad Wiessee – „Damals wurde alles auf Links gedreht“, sagt Isabel Miecke-Meyer. Die Archivarin der Gemeinde Bad Wiessee hat im Vorfeld des Jubiläums 100 Jahre „Bad“ ausführlich im historischen Fundus des Rathauses recherchiert. Sie weiß: Der damalige Bürgermeister Leonhard Sanktjohanser und sein Gemeinderat bemühten sich ab 1921 beharrlich darum, den Namenszusatz Bad zu bekommen. Dabei ging es beileibe nicht nur ums Renommee. Ziel sei es gewesen, mit der rasanten Entwicklung des Jodschwefelbades Schritt zu halten. Und natürlich ging’s ums Geld: Das Prädikat eröffnete die Möglichkeit, eine Kurtaxe zu erheben, berichtet die Archivarin. Mit der Umbenennung ging zudem die Eingemeindung der einzelnen Ortsteile am Westufer des Tegernsees einher – das beschauliche Bauerndorf wurde so in eine neue Zukunft katapultiert. „Bad Wiessee“ war geboren.

Gründer und Eigentümer Adrian Stoop und seine Ehefrau Wilhelmina vor dem einstigen Jodschwefelbad. © Archiv Gemeinde

Jodbad erlebte unter den Holländern eine sensationelle Erfolgsgeschichte

Damals und noch lange Zeit danach war das im Jahr 1910 eröffnete Jodschwefelbad im Besitz des holländischen Gründers Adrian Stoop und seiner Nachfahren. Es entwickelte sich zur absoluten Erfolgsgeschichte. 1935 zum Beispiel brach das Heilmittelhaus alle Rekorde: In dem Jahr wurden 156.725 Bäder mit dem auch beim Adel geschätzten Heilwasser verabreicht. Nach dem Krieg konnte das Bad an diese Erfolge anknüpfen, die Krankenkassen zahlten jede Behandlung. Es war die Blütezeit des Kurwesens. Die Stimmung kippte in den 90er-Jahren allerdings vollständig, als Horst Seehofers Gesundheitsreform endgültig Schluss machte mit Heilurlauben auf Krankenschein.

Historische Entscheidung: Gemeinde erwirbt 2011 das Jodbad und die Heilquellen

Es folgte eine Phase, in der die Zukunft des Jodschwefelbads auf der Kippe stand. „Die Holländer wollten das Bad verkaufen, weil die Rentabilität nicht mehr gegeben war“, erinnert sich Altbürgermeister Peter Höß. Potenzielle Interessenten hätten bereits mit den Hufen gescharrt. Dass die Gemeinde das Jodschwefelbad nebst Heilquellen im Jahr 2011 selbst für zwölf Millionen Euro erwarb, um die Hand darauf zu haben, galt damals als historischer Schritt. Und auch heute sagt Höß: „Das war die wichtigste Entscheidung meiner Amtszeit – und rückblickend war es auch die richtige Entscheidung.“

Star-Architekt plante das neue Badehaus der Gemeinde

Zunächst wollte die Gemeinde das Projekt in die Hände eines privaten Investors legen – doch es kam anders: Während die Schweizer Firma SME auf dem früheren Jobad-Gelände ein Luxushotel nebst Medizinzentrum plante – ein Vorhaben, das bekanntlich gründlich gescheitert ist –, entschied der Gemeinderat, gegenüber ein neues Badehaus in Eigenregie zu errichten. „Ich sehe es heute noch als Glücksfall, dass Matteo Thun auf Bad Wiessee aufmerksam geworden ist“, meint Höß. Dass der Südtiroler Star-Architekt das neue Jodbad plante, war allerdings nicht in den Augen aller Gemeinderäte ein Segen: Die CSU hätte sich damals einen weitaus günstigeren Zweckbau gewünscht.

Nach den Entwürfen des Star-Architekten Matteo Thun wurde das neue Badehaus der Gemeinde Bad Wiessee errichtet. © Stefan Schweihofer

Betrieb des Jodbads eine große finanzielle Belastung für die Gemeinde

Im Juni 2020 war es dennoch soweit: Nach einer Übergangszeit im Obergeschoss des Badeparks wurde das neue und 7,6 Millionen Euro teure Jodschwefelbad offiziell eröffnet. Mittlerweile können dort wieder ohne Corona-Einschränkungen Wannen-, Sprüh- und Augenbäder verabreicht werden. So stolz die Gemeinde Bad Wiessee auf ihr Flaggschiff auch ist, derzeit segelt es – zumindest finanziell – noch in unruhigen Gewässern. Die Gemeinde muss ein gehöriges Defizit schultern, allein 2021 butterte sie 950.000 Euro in den Betrieb. Für Bürgermeister Robert Kühn (SPD) sind die Zahlen aus Pandemie-Zeiten aber nicht aussagekräftig. „Das Defizit lässt sich nicht eins zu eins auf Post-Covid-Zeiten übertragen“, ist er überzeugt. Er sei sehr zuversichtlich, dass sich das Minus in den kommenden Jahren minimieren lasse. Auch wenn eine „Schwarze Null“, wie sie sich die Gemeinde einmal erhofft hatte, bei einem derart kleinen Betrieb wohl kaum realistisch ist.

Dass die Gemeinde seinerzeit an ihrem Jodschwefelbad festgehalten hat, bezeichnet auch Kühn als „sehr weise Entscheidung“. Der Namenszusatz „Bad“ sei ein Alleinstellungsmerkmal am Tegernsee – „er spricht für die Qualität eines Ortes“.

