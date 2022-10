Vom „mutigen Entwurf“ zum fertigen Bauwerk: Neue Wiesseer Pergola steht

Von: Gabi Werner

Am Seeufer von Bad Wiessee ist ein modernes Bauwerk entstanden. Es dient als Ersatz für die alte Pergola. © Thomas Plettenberg

Bad Wiessee hat einen neuen Treffpunkt am Seeufer: Die neue Pergola ist fertig gestellt. Das Bauwerk zieht die Blicke auf sich, es ist eine moderne Stahl-Holz-Konstruktion.

Bad Wiessee - Lange hatten die Wiesseer auf ihre neue Pergola am Seeufer warten müssen. Nun steht sie in voller Pracht. Die dreiteilige Konstruktion aus Holz und Stahl war als modernes, prägnantes Bauwerk angekündigt worden – und tatsächlich hat Bad Wiessee auf dem Premium-Grundstück an der Promenade etwas Unkonventionelles geschaffen. Im Sommer 2021 waren die Entwürfe – erarbeitet von dem Tegernseer Architekturbüro HKF in Zusammenarbeit mit einem Gremium aus Gemeinderäten – einstimmig vom Bauausschuss abgesegnet worden.

Nicht alle Sitzgelegenheiten bieten einen Blick zum See

Nun, ein gutes Jahr später, können Einheimische und Gäste auf den Sitzbänken unter den Satteldächern Platz nehmen. Allerdings lässt nur ein Teil des Mobiliars auch einen Blick auf den See genießen. Die Durchlässigkeit des Bauwerks zu allen Seiten hin war den Gemeinderäten besonders wichtig. Ganz bewusst hatte man sich daher für diesen „mutigen Entwurf“, so die damalige Formulierung, entschieden.

