Von Heimatort inspirieren lassen: Gemeinde gibt im Jubiläumsjahr „Bad Wiessee 100“ heraus

Von: Alexandra Korimorth

Stolz auf ihr Gemeinschaftswerk: (v.l.) Archivarin und Autorin Isabel Miecke-Meyer, Bürgermeister Robert Kühn, Geschäftsleiter Hilmar Danzinger und Fotograf und Grafiker Matthias Robl. © Stefan Schweihofer

Mit einem hochwertig und üppig gestalteten Bild- und Geschichtenband über Bad Wiessee geht das Jubiläumsjahr, in dem 100 Jahre Bad-Prädikat gefeiert wurde, eindrucksvoll zu Ende.

Bad Wiessee - Bürgermeister Robert Kühn, Archivarin und Autorin Isabel Miecke-Meyer, Geschäftsleiter Hilmar Danzinger sowie Fotograf und Grafiker Matthias Robl präsentierten das 200-seitige Gemeinschaftswerk „Bad Wiessee 100“ voller Stolz im Sitzungssaal des Rathauses. „Wir wollten keine einfache Chronik veröffentlichen, sondern Geschichten aus und von Bad Wiessee erzählen. Und wir möchten, dass sich die Wiesseer durch das Buch gegenseitig ihre eigenen Geschichten und Erlebnisse erzählen“, sagte Bürgermeister Kühn. Er ist überzeugt, dass die Auswahl und die Melange an längeren, tiefer gehenden Berichten, kürzeren kommentierenden Bildtexten und Porträts mit Zitaten, warum dem oder der jeweils Abgelichteten Bad Wiessee so wertvoll ist, zum Austausch animieren. Omas und Opas, Mütter und Väter hätten bestimmt was dazu zu sagen.

Historische Persönlichkeiten beleuchtet

Neben historischen Persönlichkeiten, wie Johann und Rosa Steinberger, Skilegende Sepp Gantner, Architekt Herrmann Lang, Pfarrer Johann Nepomuk Gansler oder Komponist Franz Grothe sind 14 Gesichter Bad Wiessees vertreten, die den Ort heute prägen. So beispielsweise Kinderpflegerin Uschi Fischbacher, Bootsverleiher Josef Grieblinger, Austragsbäuerin Elisabeth Erlacher und Vereinssprecher Wolfgang Schäffler. „Sie alle zeigen, wie vielfältig unser Ort ist und schon immer war“, findet Kühn. Von ihm ist übrigens kein Bild im Band. Denn die Gemeinde und damit er als Bürgermeister ist Herausgeber des Bild- und Geschichtsbands. Zumindest hat Kühn das Vorwort verfasst.

Außergewöhnliche Gestaltung

Dass eine Gemeinde solch ein Buch herausgibt, ist nicht minder außergewöhnlich wie die ästhetisches Gestaltung. Es ist auf edlem Gmund-Papier gedruckt, elegant grau mit einem schwarz eingestanzten, glänzenden Bad Wiessee-Wappen, und erinnert in dem ungewöhnlichen Format von Weitem an ein schickes Notebook – würde da nicht das magentafarbene Einlegeband hervorschauen.

Das braucht es, damit man weiß, wo man beim Lesen stehen geblieben ist. Denn „Bad Wiessee 100“ hat weder Seitenzahlen noch Kapitel. Die thematischen Doppelseiten sind auch nicht chronologisch geordnet. Das Buch lädt einfach dazu ein, lesend hindurch zu spazieren durch den Ort und die Zeit, sich inspirieren zu lassen und zu einer Haltung gegenüber seinem Heimatort zu kommen.

Überraschende Entdeckungen

„Mit dem Projekt haben wir auch unser Archiv auf Vordermann gebracht und sortiert“, erklärt Geschäftsleiter Danzinger. Dabei habe man manche Entdeckungen machen können, die überrascht hätten. In der Folge findet man in „Bad Wiessee 100“ sehr viele bisher unbekannte historische Fotografien. Aber man trägt sich jetzt auch mit dem Gedanken, eine Bilderdatenbank für Bad Wiessee aufzubauen, damit Historiker, Autoren, Journalisten und Wiessee-Interessierte Fotografien herunterladen können. Ergänzt werden sollen sie um die Fotos, die der „Haus- und Hof-Fotograf“ Matthias Robl in den vergangenen beiden Jahren für die Gemeinde geschossen hat.

Nur 250 Exemplare erhältlich

Das Werk ist durch und durch ein Bad Wiesseer Produkt: von Wiesseern für Wiesseer – und freilich geeignet als wertiges Weihnachtsgeschenk. Es kostet 68 Euro und ist nur bei der Buchhandlung Ilmberger, bei der Touristinfo und im Einwohnermeldeamt im Rathaus erhältlich. Einziger Haken: „Bad Wiessee 100“ ist auf 250 (durchnummerierte) Exemplare limitiert. Interessierte sollten sich also sputen.