Waldarbeiten ohne Fingerspitzengefühl: Freier Blick für „Ansitz Brenner“

Von: Gerti Reichl

Gerodet: ein Teil des Waldstücks unterhalb vom „Ansitz Brenner“. © Thomas Plettenberg

Haben Forstarbeiter versehentlich über die Stränge geschlagen oder war es so gewollt? Fakt ist: Der Wald am Dr.-Kober-Weg in Gmund ist licht geworden. So licht, dass vom Ferienhaus „Ansitz Brenner“ nun ein Blick auf See und Berge möglich ist.

Gmund – Schon im Juni 2021 schrillten bei Anwohnern an der nahen Parkstraße die Alarmglocken. Sie hatten von einer „Rodung“ des Mischwaldes zwischen Dr.-Kober-Weg und Parkstraße gehört und auch davon, dass angeblich Platz für eine Bebauung geschaffen werden soll. Jetzt im Februar, noch ehe das Fäll- und Schnittverbot ab 1. März greift, setzte ein Privatunternehmen tatsächlich mutig die Motorsäge an: Der zwischen 8000 und 9000 Quadratmeter große Wald, bestehend aus Eschen, Ahorn, Eichen, Buchen und Fichten, wurde kräftig bearbeitet. An einem Streifen entlang des Dr.-Kober-Wegs kann man sogar von einem Kahlschlag sprechen. Nur noch Stümpfe sind Zeugen einst mächtiger Bäume.

Feriengäste können jetzt auf Berge und See blicken

An diesem Punkt setzen die Gerüchte an, die seither kursieren: Das Wiesseer Ehepaar Christine und Jupp Brenner, (ehemals Betreiber ihres Freihauses in Bad Wiessee und Ideengeber der Tegernsee Villen in Abwinkl) hat gerade oberhalb des Waldes, am Eck von Tölzer Straße und Dr.-Kober-Weg, ein stattliches Haus hingestellt. Unter dem Namen „Ansitz Brenner“ können sich hier Gäste in individuell eingerichteten Appartements einmieten. Seit der Wald weg ist, können Urlauber sogar auf Berge und See blicken, was vorher nicht der Fall war. War die Aktion also in diesem Umfang gewollt?

Begehung mit dem zuständigen Förster

Auf Nachfrage erklären die Brenners freimütig, wie es zu den Baumfällungen kam. Sie hätten den Wald erst im Nachgang zu den Hausbauplänen von einem Münchner erworben, berichtet Jupp Brenner und stellt fest: „Über 20 Jahre wurde da offenbar nichts gemacht.“ Also habe man mit dem für Privatwald zuständigen Förster am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), Hans Feist, eine Begehung durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass neben der Kernfäule zahlreicher Bäume auch die meisten Eschen, die offenbar ein Viertel des Baumbestandes ausgemacht haben, als krank registriert und eine Bearbeitung des Waldes erlaubt wurde.

Auch die Gemeinde war im Bilde, denn bereits im Juni 2021 hatten Bürgermeister Alfons Besel erste Mails erreicht. Auf Nachfrage ordnet Geschäftsleiter Florian Ruml die Dinge ein: „Es handelt sich bei dem Wald um einen Grünzug, der als Waldfläche mit besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild im Flächennutzungsplan dargestellt und auch in der Biotop-Kartierung zu finden ist.“ Dies habe man den besorgten Nachbarn auch so mitgeteilt.

Sicherheit für Spaziergänger

Ein weiterer Aspekt für die überaus gründlichen Waldarbeiten sei für Brenner das Thema Sicherheit gewesen. Denn durch den Wald führt ein Spazierweg zum Soldatenfriedhof. Dass der Wald in Ordnung und auch die Sicherheit gewährleistet sein müsse, sei ihm wichtig, betont Brenner. Er wolle den Weg ohnehin als Gemeindeweg widmen lassen. Dann sei auch die Gemeinde für die Pflege am Weg zuständig.

„Eingriff in diesem Umfang nicht nötig“

Ging bei den Baumfällarbeiten alles mit rechten Dingen zu? Für Beratungs-Förster Hans Feist eine schwierige Frage. „Wir waren zwar bei der ersten Begehung dabei, dann aber nicht mehr eingebunden“, sagt Feist mit dem Verweis darauf, dass es sich um einen Privatwald handle. Dann fällt er ein durchaus ehrliches Urteil: „Streng genommen bewegen sich die Arbeiten im Rahmen dessen, was das Bayerische Waldgesetz zulässt. Aus forstfachlicher Sicht waren die Eingriffe aber doch relativ stark und in diesem Ausmaß sicherlich nicht nötig gewesen.“ Insgesamt, fügt Feist hinzu, „hätte man sich etwas mehr Fingerspitzengefühl schon wünschen können“.

Ganz allgemein betrachtet, sei es gut, wenn die Bürger, die in Deutschland ohnehin eine enge Beziehung zum Wald hätten, den Umgang mit dem Wald beobachten. Für die Forstleute sei es aber manchmal auch schwer, wenn sie sich für jeden gefällten Baum rechtfertigen müssten. Dennoch: Im konkreten Fall habe er weiter ein Auge darauf. Das AELF habe bereits kommuniziert, dass die Stöcke nicht entfernt werden dürfen. Aufforsten müssten die Brenners nicht, denn über den natürlichen Anflug werde sich der Bewuchs wieder entwickeln. Dass die abgeholzte Fläche gar bebaut werde, schließt Feist aus.

Gerodetes Waldstück wird zu Rasen und Parkfläche

Moniert wird von Anwohnern inzwischen auch, dass mehrere Hundert Quadratmeter gerodeter Wald aufgeschüttet wurden für Rasen- und Parkfläche am „Ansitz Brenner“ – und dass entlang des Dr.-Kober-Wegs nun noch mehr Autos parken, wie dies ohnehin schon der Fall war. Brenner verweist darauf, dass es sich um seine Privatfläche handelt. Dass nicht nur kranke, sondern wohl auch „kerngesunde“ Bäume entfernt wurden, ist für Angela Brogsitter-Finck, Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal, nicht hinzunehmen. Sie hat etliche Mails besorgter Nachbarn bekommen und ringt um die passenden Worte: „Ich kann es nicht fassen, dass so etwas in unserer Öko-Modell-Region vorkommt.“

