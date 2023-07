Wassermangel: Saurüsselalm zu

Saurüsselalm in Bad Wiessee © Thomas Plettenberg

Wassermangel macht der Saurüsselam zu schaffen. So sehr, dass die Alm nun kurzfristig schließen musste.

Bad Wiessee – Es hat geregnet. So viel, dass schon im Vorfeld der anrollenden Regen-Front das Tegernseer Seefest verschoben und letztlich wegen Personalmangels bei den Wirtsleuten ganz abgesagt werden musste. Umso kurioser ist da eine Meldung, die sich auf Instagram verbreitet. „Wegen Wassermangel hat die Saurüsselalm leider geschlossen“. Gepostet für den 25. Juli.

Ein Witz angesichts anhaltender Regenfälle? Offenbar nicht, wie eine Nachfrage bei Lorenz Bölte, Betriebsleiter der Saurüsselalm, zeigt. Der Wassermangel mache seit Längerem Probleme, so Bölte. Die Quelle, die oberhalb der Alm liege, stehe ständig unter Beobachtung und sei wegen der zuletzt anhaltenden Trockenheit weiter ausgetrocknet. „Wir haben es gerade so geschafft, den Betrieb zu stemmen“, räumt Bölte ein. Nun habe man entschieden, kurzzeitig zu schließen, weil das Hygienekonzept nicht aufrecht erhalten werden könne. Für zwei Tage ist die Alm zu. Am heutigen Mittwoch ist ohnehin Ruhetag, am Donnerstag (27. Juli) soll sie wieder öffnen. „Dass es nun regnet, kommt uns natürlich gelegen“, so Bölte.

Haslberger will Anschluss an gemeindliche Wasserversorgung

Bemerkenswert ist die Schließung schon deshalb, weil Alm-Eigentümer Franz Haslberger zuletzt das Anschließen seiner Saurüsselalm an die gemeindliche Wasserversorgung von Bad Wiessee ins Spiel gebracht hatte. Er hatte dies gar zur Voraussetzung für ein Entgegenkommen gemacht in Zusammenhang mit der komplexen Situation auf gerichtlicher Ebene.

Zuletzt hatte die Gemeinde Bad Wiessee aber klar gemacht, dass Haslberger einen offiziellen Antrag an die Gemeinde stellen müsse – auch wenn der Anschluss im Rahmen der Baugenehmigung im Jahr 2021 von der Gemeinde in Aussicht gestellt worden war.

Antrag zum Anschluss liegt noch nicht vor

„Ein entsprechender Antrag wurde noch nicht gestellt“, weiß Birgit Trinkl im Rathaus, die gerade Bürgermeister Robert Kühn vertritt. Geschäftsleiter Hilmar Danzinger wird konkreter: „Sollte ein Antrag kommen, muss man die technische Machbarkeit prüfen sowie die Vereinbarkeit mit unserer Satzung.“ Dass die Gemeinde ihre Wasserversorgung gerade einem Stresstest unterzieht, habe mit dem Zustand der Saurüsselalm-Quelle nichts zu tun. Diese sei privat und gehöre Herrn Haslberger.

