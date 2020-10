Wegen Corona-Krise: Wiesseer Spielbank fährt Verluste ein

Die Corona-Pandemie ist auch an der Spielbank in Bad Wiessee nicht spurlos vorüber gegangen: Der Umsatz ist deutlich zurückgegangen. Das bekommt auch die Gemeinde zu spüren.

Bad Wiessee – Trotz Corona kann man in der Wiesseer Spielbank sein Glück versuchen – dies allerdings mit Maskenpflicht und Mindestabstand. Die Einschränkungen und die Zeit der Schließung zu Beginn der Pandemie haben den Umsatz schrumpfen lassen. Um 27 Prozent ist der Bruttospielertrag in Bad Wiessee 2020 im Vergleich zum Vorjahr nach Mitteilung von Lotto Bayern zurückgegangen. 2019 wurden im Casino am Tegernsee 26,3 Millionen Euro umgesetzt. Die Zahl der Gäste reduzierte sich um 36,71 Prozent. Dies entspricht dem Durchschnittswert der neun bayerischen Spielbanken. Der Bruttospielertrag ging bayernweit um 22 Prozent zurück.

Weitere Entwicklung für Lotto Bayern nur schwer vorher zu sagen

Die Mindereinnahmen werden sich auch auf die Spielbankabgabe auswirken, die Bad Wiessee als Standortgemeinde erhält. 2019 belief sich die Abgabe auf 3,9 Millionen Euro. „Die weitere Geschäftsentwicklung ist schwer vorherzusagen“, meint Oliver Fisch, Pressesprecher der Abteilung Spielbanken von Lotto Bayern. Sie hänge sehr stark von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab.

Großes und Kleines Spiel mit erheblichen Einschränkungen

Wegen der Pandemie waren die Spielbanken vom 14. März bis zum 10. Mai geschlossen. Am 11. Mai wurde das Automatenspiel wieder eröffnet, allerdings nur mit rund der Hälfte der vorhandenen Automaten. Am 15. Juni durfte das Große Spiel an den Tischen wieder beginnen. Aber auch dafür gelten zum Schutz der Gesundheit erhebliche Einschränkungen.

