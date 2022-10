Wegen Einsturzgefahr: Wasserwacht muss Triftstadel räumen

Von: Gerti Reichl

Demnächst gehen die Lichter ganz aus im denkmalgeschützten und einsturzgefährdeten Triftstadel: Die Wasserwacht Bad Wiessee muss ausziehen, Thomas Mielke (l.) und Julian Hartwig organisieren den Umzug. © THOMAS PLETTENBERG

Offiziell ist die Wachsaison beendet. Doch 20 Bad Wiesseer Wasserwachtler sind noch fleißig: Die Rettungsstation in Abwinkl, die sich imTriftstadel am Seeufer befindet, muss geräumt werden.

Bad Wiessee – Offiziell ist die Wachsaison seit 30. September beendet. Doch ein harter Kern der Wasserwacht Bad Wiessee, etwa 20 Helfer, sind noch fleißig. Die Rettungsstation in Abwinkl, die sich im sogenannten Triftstadel am Seeufer befindet, muss ausgeräumt werden. Das Gebäude, das aus dem Jahr 1821 stammt und unter Denkmalschutz steht, ist einsturzgefährdet und muss saniert werden.

Seit einem ersten Gutachten 2018 ist der Gemeinde als Eigentümerin und auch den Wasserwachtlern mit Thomas Mielke (25) als Vorsitzendem und Julian Hartwig (29) als Technischem Leiter an der Spitze, klar, dass eine Sanierung ansteht. Eine Planung für den Erhalt des Stadels gibt es noch nicht. „Der Denkmalschutz hat ein Auge drauf und muss erst noch ein Gutachten erstellen“, berichtet der Vorsitzende. Erst nach dem Bescheid und frühestens ab Ende 2023 könnte mit den Planungen für die Sanierung nach Vorgaben des Denkmalschutzes begonnen werden, schätzt Mielke.

In diesem Schiffscontainer wird das komplette Material der Wasserwacht zwischengelagert. © Wasserwacht

Damit die Experten vom Denkmalschutz loslegen können, muss die Rettungswache leer sein. „Die Hütte ist großteils ausgeräumt“, berichtet Mielke. „Aktuell sind nur noch die Küche, der Wachraum und unser Boot vorhanden.“ Alle anderen Flächen für Ausbildung und Gerätschaften sind bereits ausgeräumt. Alles wurde und wird in einen riesigen Schiffscontainer gepackt, der am Ufer platziert wurde, zudem stehen Flächen im Hilfeleistungszentrum am Hüglweg zur Verfügung. Seit 1976 hat die Wasserwacht hier ihren Sitz. Jetzt ist erstmal Pause. Raus müssen auch die örtlichen Fischer, die hier seit 50 Jahren eine kleine Räumlichkeit und damit einen Treffpunkt am See haben. „Wir dürfen die alte Wasserwachthütte am Hubertus-Strand für uns herrichten“, freut sich Vorsitzender Andreas Porer.

Während also noch offen ist, wie der Triftstadel saniert werden soll, ist der Umzug ins Übergangsquartier akribisch geplant. Dieses entsteht in Sichtweite, am Anlegesteg der Schifffahrt. Vier gebrauchte Bürocontainer verschiedener Größe werden dafür miteinander verbunden und treppenartig angeordnet. Zum Selbstkostenpreis hat eine Wiesseer Gartenbaufirma den gesamten Unterbau hergestellt und wird noch die infrastrukturelle Anbindung übernehmen. Weitere Firmen aus dem Tal greifen unter die Arme, denn Auszug und Umzug bedeuten für die Wasserwacht mit ihren aktuell 526 Mitgliedern (darunter 30 Rettungsschwimmer, 39 Wasserretter und 44 Bootsführer), einen finanziellen Kraftakt. Die Wasserwacht und ihr Förderverein müssen dafür mehr als 60 000 Euro stemmen, „da sind die Kosten für den späteren Umbau noch nicht eingerechnet“, sagt Mielke. Was dann die generelle Sanierung kostet, stehe erst nach dem Gutachten der Denkmalschützer fest. Im März war zuletzt von 400 000 Euro die Rede (wir berichteten).

Wachdienst im Container – „das wird eine Herausforderung, unsere Mitglieder und die Jugendlichen bei Laune zu halten“, sagt Thomas Mielke, dem die Jugendarbeit wegen des Wegfalls des Hallenbads ohnehin große Mühe bereitet. „Wir hoffen deshalb auf eine schnellstmögliche Sanierung des Baustadels.“ Eine gute Kommunikation mit allen Beteiligten und Behörden sei daher wichtig. Zuversichtlich stimmt den Vorstand jedoch, dass die Gemeinde hinter der Wasserwacht und zu ihren Absprachen stehe.

Die Übergangswache nun so gemütlich wie möglich zu machen, damit alle ihren Dienst weiterhin gerne tun, sei nun wichtig, meint auch Julian Hartwig. Die Wasserwacht ohne Schwimmbad und ohne Hütte am Leben zu erhalten, werde eine „Mammutaufgabe für die nächsten Jahre“.

Spenden

Der Förderverein Wasserwacht freut sich über Spenden auf folgendes Konto: DE16711525700012433546.