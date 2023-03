Weitere Wiesseer Alm in Haslberger-Manier aufgehübscht: Landratsamts rückt zu Baukontrolle an

Von: Gabi Werner

Aufwendig saniert wurde die Scheibenaualm im Wiesseer Söllbachtal. Laut Landratsamt entsprechen die Maßnahmen größtenteils der Baugenehmigung. © Fritz Joachim

Während ein weiteres Gerichtsverfahren zur Saurüsselalm auf sich warten lässt, gerät eine andere Alm von Franz Haslberger in den Fokus: Auch seine Scheibenaualm im Söllbachtal wurde aufwendig hergerichtet.

Bad Wiessee – Wie es mit dem Gaststättenbetrieb und den diversen Schwarzbauten auf der Saurüsselalm in Bad Wiessee weitergeht, ist unklar. Noch steht eine mögliche Berufungsverhandlung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof aus. Unterdessen erregt nun ein anderes Almgebäude von Franz Haslberger Aufmerksamkeit: Die historische Scheibenaualm – ebenfalls im Söllbachtal gelegen und Luftlinie nur etwa einen Kilometer von der Saurüsselalm entfernt – wurde ebenfalls aufwendig saniert und in gewohnter Haslberger-Manier aufgehübscht. Aufmerksame Beobachter fragen sich nun: Ging hier alles mit rechten Dingen zu? Das Staatliche Bauamt des Landratsamts Miesbach ist bereits eingeschaltet – und hat den Bau kontrolliert.

Bauamt Bad Wiessee hatte Hinweis auf umfangreichen Umbau der Alm erhalten

Wie Landratsamts-Sprecherin Sophie Stadler auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, sei die Behörde „auf Veranlassung“ tätig geworden. Das Bauamt der Gemeinde Bad Wiessee hatte einen Hinweis erhalten, dass an der Scheibenaualm möglicherweise zu weitreichende Baumaßnahmen stattgefunden haben. Bauamtsleiter Anton Bammer leitete die Angelegenheit daraufhin mit der Bitte um Prüfung ans zuständige Landratsamt weiter.

Landratsamt: Für Scheibenaualm gibt es einen genehmigten Bauantrag

Grundsätzlich, so berichtet Stadler, gebe es für die Scheibenaualm einen genehmigten Bauantrag, der zum Zeitpunkt des Baubeginns und auch während der Baumaßnahme gültig gewesen sei. Dieser Antrag umfasse hauptsächlich den Umbau des Stalls, der weiterhin zu landwirtschaftlichen Zwecken – sprich zur Haltung von Tieren – genutzt werden solle.

Sprecherin: Offenbar nur „geringfügige Abweichungen“ von Genehmigung

Das Ergebnis der Baukontrolle beschreibt Stadler so: „Im Wesentlichen wurden die genehmigten Baumaßnahmen durchgeführt.“ Tatsächlich gebe es aber auch Abweichungen von der Genehmigung, „die jedoch nach erster Einschätzung nicht gravierend sind“. Diese Abweichungen würden nun genauer geprüft, heißt es. Stadler betont: „Es handelt sich um ein rein bauaufsichtliches, standardmäßiges Verfahren, so dass wir hier – wie bei jedem anderen Privatmann auch – keine Details zu den genauen, nach ersten Einschätzungen geringfügigen Abweichungen nennen.“ Es bleibt also abzuwarten, was bei der weiteren Prüfung herauskommt.

Kritiker bezweifeln, dass es sich um reine Instandhaltung handelt

So sah die historische Scheibenaualm vor der Generalsanierung durch Franz Haslberger aus. © privat

Kritiker äußerten gegenüber unserer Zeitung allerdings schon jetzt Zweifel daran, dass es sich bei dem neuesten Projekt Haslbergers um eine bloße Instandhaltung handle. Zu umfangreich erscheine die Maßnahme.

Spätestens seit der Causa Saurüsselalm und dem Bau einer nicht genehmigten Furt durch den Söllbach ist man unter Naturschützern sensibilisiert, wenn es um Objekte des Großgrundbesitzers Haslberger geht. Zuletzt war auch im Wiesseer Bauausschuss deutlicher Unmut herauszuhören, als es erneut darum ging, einen Schwarzbau des Unternehmers – in dem Fall die Furt – nachträglich abzusegnen.

Und auch Bauamtsleiter Bammer ist es wichtig, aufgrund der sich häufenden prominenten Schwarzbau-Fälle in Bad Wiessee ein Auge auf solche Bautätigkeiten zu haben. „Die Bürger sollen merken, dass so etwas nicht an der Gemeinde vorbeigeht – das wird von uns durchaus gesehen und wahrgenommen“, meint Bammer und fügt hinzu: Passiere im Falle eines Schwarzbaus nichts, könne hier eine negative Vorbildwirkung entstehen.

