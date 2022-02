Wie sicher steht St. Anton? Statische Messungen dauern ein ganzes Jahr - Umbau soll Anfang 2023 beginnen

Von: Christina Jachert-Maier

Zapfen im Mauerwerk dienen als Messpunkte, wie Kirchenpfleger Herbert Stadler erläutert. © Archiv/ tp

Senkt sich die Wiesseer Kirche St. Anton immer weiter ins Erdreich? Ein ganzes Jahr lang Zeit nimmt sich das vom Erzbischöflichen Ordinariat beauftragte Fachbüro, um diese Frage zu beantworten.

Bad Wiessee - Wie Ordinariatssprecher Hendrik Steffens jetzt mitteilt, werden die statischen Messungen erst im August 2022 beendet sein. Begonnen haben sie im August 2021 . „Die Setzungsmessungen erfolgen über einen gesamten Jahreszyklus, um auch mögliche Auswirkungen von Frost, Auftauen und Niederschlagsereignissen berücksichtigen zu können“, meint Steffens. Erst nach Abschluss des gesamten Zyklus erfolge die Auswertung und Bewertung der Messergebnisse.

Bedeutsam ist die Frage der Standsicherheit vor allem wegen der geplanten Erweiterung des Gotteshauses. Der rechte Seitenflügel soll so ausgebaut werden, dass ein knapp 90 Quadratmeter großer Gemeindesaal mit Foyer, Abstellraum und Toilettenanlage entsteht. Es ist die abgespeckte Version des lang gehegten Wunsches nach einem eigenen Pfarrheim für Bad Wiessee. Zweimal sind Vorplanungen gescheitert, weil erst der Denkmalschutz und dann die Finanzierung sich als unüberwindliche Hürden erwiesen.

Alle drei Monate wird gemessen

Jetzt ist die Statik das Problem. Auslöser der Messungen ist die Feststellung, dass St. Anton im Süden 23 Zentimeter tiefer steht als im Norden. Dies könnte daran liegen, dass die 1959 erbaute Kirche im Lauf der Jahre von Norden nach Süden abgesunken ist. Das Gebäude steht bekanntermaßen in einem moorigen Gebiet. Kirchenpfleger Herbert Stadler glaubt allerdings, dass St. Anton schon leicht schief gebaut wurde. „Sonst müsste es doch irgendwelche Risse in dem Gebäude geben“, meint Stadler. Ob das Gotteshaus in Bewegung ist, wird mit ins Mauerwerk getriebenen Zapfen überprüft. Die Messungen selbst finden alle drei Monate statt, erklärt Ordinariatssprecher Steffen. Der jüngste Messtermin war jetzt im Februar, ein Ergebnis liegt laut Steffens noch nicht vor.

Endgültige Aussagen erst nach Abschluss der Messreihe

Die bis jetzt gewonnenen Erkenntnisse geben jedoch Anlass für Optimismus. „Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass die Standsicherheit der Kirche akut eingeschränkt wäre“, meint Steffens. Nach derzeitigem Stand könne davon ausgegangen werden, dass die Baugrundverhältnisse zwar eine besondere Vorsicht bei der Durchführung der geplanten Arbeiten erfordern, aber nicht der grundsätzlichen Realisierung entgegenstehen.

Allerdings, so Steffens, seien endgültige Aussagen erst möglich, wenn die Messreihe komplett abgeschlossen und bodenmechanisch und statisch bewertet ist.

Den Zeitplan hatte das Ordinariat schon im Januar großzügig gesetzt. Mit dem Baubeginn sei im ersten Halbjahr 2023 zu rechnen, hieß es da. Aktuell arbeitet ein Architekturbüro an der Entwurfsplanung. Im Herbst 2022 soll diese dem Vergabeausschuss zur Erteilung der kirchlichen Baugenehmigung vorgelegt werden.

