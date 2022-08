Wieder dreister Diebstahl in Bad Wiessee: Hochwertiges E-Bike aus Tiefgarage geklaut

Von: Gabi Werner

Teilen

Ein hochwertiges E-Bike (Symbolfoto) wurde in Bad Wiessee aus einer Tiefgarage gestohlen. © Philipp Guelland

Wieder wurde in Bad Wiessee ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Diesmal ist das Fahrrad aus einer Tiefgarage am Lindenplatz verschwunden. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Bad Wiessee - Ein 50-jähriger Wiesseer meldete sich am Donnerstag (25. August) gegen 15.30 Uhr bei der Polizei Bad Wiessee und zeigte den Diebstahl an. Der Mann berichtete laut Polizei, dass das Fahrrad innerhalb der vergangenen zehn bis 15 Minuten aus einer Tiefgarage am Lindenplatz in Bad Wiessee geklaut worden sei. Es handelt sich um ein graues E-Bike der Marke Centurion im Wert von circa 7000 Euro.

Zeugen, die in der betreffenden Zeit auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Lindenplatzes beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 08022/9878-0 zu melden.

Lesen Sie hier: Zwei Einbrüche in einer Nacht in Bad Wiessee - Landrover, E-Bikes und Brillen geklaut

gab