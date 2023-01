Wieder ein Schwarzbau: Wiesseer Ausschuss zürnt wegen Haslbergers Furt

Von: Gabi Werner

Wieder ein Schwarzbau: Das Bachbett des Söllbachs wurde befestigt, um eine Überquerung zu ermöglichen. Im Vordergrund sind die Widerlager der Brücke zu sehen, die bis heute nicht fertig gestellt wurde. Unser Bild entstand im Juni 2021. © Friedrich Joachim

Mal ist es ein Ziegenstall, mal eine zu groß geratene Terrasse, jetzt geht es um eine Furt durch den Söllbach: Einmal mehr muss sich Bad Wiessee mit einem Schwarzbau im Bereich der Saurüsselalm herumschlagen.

Bad Wiessee – Wie schon so oft hat Franz Halsberger auch hier vollendete Tatsachen geschaffen: Wohl um den Söllbach mit Fahrzeugen durchqueren und einen neu entstandenen Forstweg bergauf in Richtung Saurüsselalm nutzen zu können, hat der Unternehmer das Bachbett auf einer Breite von etwa zehn Metern mit großen Wasserbausteinen befestigt. Unterdessen hat er eine direkt daneben liegende und bereits seit 2006 genehmigte Brücke nie fertig gestellt – bislang stehen lediglich die Widerlager des Bauwerks.

Weil Haslberger für den Bau der Furt keine wasserrechtliche Genehmigung hatte, wurde er vom Landratsamt aufgefordert, einen Antrag zu stellen – die Kreisbehörde wiederum hatte die Gemeinde um Stellungnahme dazu gebeten.

Bauausschuss-Mitglieder äußern ihren Unmut über Haslbergers Vorgehen

Und die dürfte Haslberger nicht gefallen. Hatte sich das Gremium zuletzt bezüglich der Schwarzbauten bei der Saurüsselalm noch zurückhaltend geäußert und sogar eine vorläufige Duldung beschlossen, so wurde diesmal bei der Sitzung des Bauausschusses Unmut über das immer gleiche Vorgehen des Großgrundbesitzers laut.

CSU-Gemeinderat Kathan: Verhalten mancher Bauwerber ist „unverschämt“

„Wir sitzen hier freiwillig drinnen und beschäftigen uns mit sinnlosen Dingen“, zürnte Peter Kathan (CSU). Er hatte sichtlich keine Lust mehr darauf, nachträglich schwarz errichtete Bauwerke zu legalisieren. Das Verhalten mancher Bauwerber sei unverschämt, sagte Kathan und kündigte an, dem Antrag nicht zuzustimmen.

Hat Haslberger diesmal sogar auf fremdem Grund gebaut?

Auch Johannes von Miller (Grüne) hatte „ein komisches Gefühl“ dabei, die wohl schon im Frühjahr 2021 entstandene Furt nachträglich zu genehmigen. Gehören wirklich alle betroffenen Flurnummern dem Antragsteller oder hat er auf fremdem Grund gebaut? Steht eines der Brücken-Fundamente gar auf Staatsgrund? Wird die Furt überhaupt zwingend benötigt? Ist sie aus bau- und wasserrechtlicher Sicht genehmigungsfähig? Solche Fragen wurden in der Sitzung laut. „Das ist ein sehr undurchsichtiges Verfahren“, meinte von Miller. Er könne daher keine Empfehlung abgeben. Im Übrigen verwundere ihn das Prozedere auch nicht: „Wir kennen den Herren ja.“

Furt soll angeblich das Befahren mit Langholztransportern ermöglichen

Bauamtsleiter Anton Bammer wusste zu berichten, dass die geplante Brücke zwar für das Befahren normaler Fahrzeuge und Lkw ausreiche, für Langholztransporter aber nicht dimensioniert sei. Mit dieser Argumentation hat der Bauherr offenbar das Anlegen der Furt und der zugehörigen Schleppkurve begründet. „Letztlich ist das ein wasserrechtliches Thema“, sagte Bammer und fügte hinzu: „Es ist natürlich ungut, dass das schon wieder ausgeführt wurde.“ Das sah SPD-Gemeinderat Benedikt Dörder genauso. Fachlich spreche wohl nichts gegen die Furt, aber das Vorgehen des Bauwerbers sei nicht zu akzeptieren. „Ich werde das ablehnen.“

CSU-Sprecher fordert weitere Informationen von den Fachstellen

Auch Florian Sareiter (CSU) sprach von einer „sehr fraglichen Situation“. Durch einen Rückbau der Querung könnten möglicherweise noch größere Schäden entstehen. Sareiter schlug daher vor, zunächst Stellungnahmen bei den Fachstellen zu der Thematik einzufordern. „Ohne das traue ich mir als Laie keine Beurteilung zu.“

Bürgermeister Kühn zu dem Vorgang: „Vollkommen unnötig und ärgerlich“

So lautete denn auch der einhellig gefasste Beschluss, den Bammer nach der Debatte formulierte: Der Ausschuss sehe sich aufgrund der vorliegenden Unterlagen nicht in der Lage, eine Entscheidung zu dem Antrag zu treffen und benötige noch Informationen zur Genehmigungsfähigkeit und auch zu den Eigentumsverhältnissen in diesem Bereich. Der Ball liegt damit wieder im Feld des Landratsamtes Miesbach. Auch Bürgermeister Robert Kühn (SPD) schob noch ein Statement nach: Er bezeichnete den ganzen Verlauf des Verfahrens als „vollkommen unnötig und ärgerlich“.

