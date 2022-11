Bad Wiessee füllt Fördertopf für PV-Anlagen - Zuschüsse bis 3000 Euro nach Windhundprinzip

Neues Programm

Von Christina Jachert-Maier schließen

Auf jedem Dach eine Photovoltaik-Anlage: Diesem Ziel will die Gemeinde Bad Wiessee möglichst nahekommen. Um es zu erreichen, füllt die Gemeinde 2023 einen eigenen Fördertopf mit 100 000 Euro.

Bad Wiessee – Eine kommunale Förderung für die PV-Anlage auf dem Hausdach: Das ist neu im Landkreis Miesbach. „Wir wollen Vorreiter-Kommune sein“, erklärte Bürgermeister Robert Kühn (SPD) im Gemeinderat. Der stimmte mit 18:1 dafür, den Fördertopf mit 100 000 Euro zu füllen – auch wenn das Geld an anderer Stelle fehlen wird. Die Summe wird im Haushalt 2023 eingestellt.

Vorausgeschickt hatte Kühn, was den Anstoß gegeben hat. Leider seien die Wiesseer Dächer aktuell noch viel zu wenig mit PV-Anlagen belegt, erklärte der Bürgermeister. Der gemeindliche Zuschuss solle dazu motivieren, zügig in Öko-Energie zu investieren. Dabei, so Kühn, halte man es in Bad Wiessee mit Blick auf die „äußerst anspruchsvolle Umgebung“ für richtig, erst die Dächer mit PV-Platten zu bestücken, bevor man eine Freiflächen-Anlage in die Landschaft setze.

Ein Punkt, der am gegenüberliegenden Ufer etwas anders gesehen wird. Wie berichtet, lässt die Stadt Tegernsee aktuell den Bau eines Solarparks am Leeberg prüfen. Gemeinsam ist den Kommunen der Wunsch, die Energiewende voranzutreiben.

Einfaches Antragsverfahren

Das Geld aus dem Fördertopf wird nach dem Windhund-Prinzip vergeben: Die Schnellsten kommen zum Zug. Ist das Geld aufgebraucht, gibt es auch keine Zuschüsse mehr. Welche Summe die Hausbesitzer erhalten, hängt von der Leistung der Anlage ab. Bei fünf Kilowatt-Peak (kWp) sind es 1500 Euro, ab zehn kWp wird der Höchstbetrag von 3000 Euro ausgeschüttet. Der Antrag kann formlos beim Kämmerer im Rathaus eingereicht werden, als Nachweis reichen die Rechnung, Fotos der Anlage und eine Freischaltungsbestätigung des Energieversorgers.

Auch Anlagen ohne Speichermedium werden bezuschusst

Die Bezuschussung sei ein sinnvolles Instrument, um alternative Energien zu fördern, meinte CSU-Sprecher Florian Sareiter. „Es ist aber kein Geheimnis, dass Bad Wiessee nicht der sonnigste Ort im Tegernseer Tal ist.“ Manche Dächer lägen für die Nutzung von Sonnenkraft einfach ungünstig, merkte Sareiter an.

„Eine gute Sache“, sagte Peter Kathan (CSU) über die Förderung. Er wolle jedoch anregen, den Zuschuss an ein Speichermedium zu koppeln, um die Sinnhaftigkeit zu steigern. Ansonsten gehe die bei Sonnenschein entstehende Überproduktion verloren.

Eine Überlegung, die Geschäftsführer Hilmar Danzinger nicht fremd ist. „Leider ist ein Batteriespeicher sauteuer“, gab er zu bedenken. Die Gemeinde wolle die Förderung aber nicht nur Haushalten zukommen lassen, die sich sehr teure Anlagen leisten können. Das Argument überzeugte: Bezuschusst werden auch Anlagen ohne Speichermedium.

Anreize für den Bürger schaffen

Johannes von Miller (Grüne) gefällt, dass die Gemeinde für eine einfache Möglichkeit sorgt, an Zuwendungen zu kommen. Freilich sei es ideal, große Flächen zu belegen und die Energie auch zu speichern, so Miller. Aber er halte es für wichtig, einen Anreiz zu geben, zumindest ein paar Platten zu montieren: „Das ist gut durchdacht.“

Auch Thomas Erler (CSU) war dafür, PV-Anlagen auf den Dächern zu fördern. Klar machen wolle er aber, dass in Bad Wiessee nie entstehen dürfe, was er jüngst bei einer Fahrt in Richtung Tölz gesehen habe: „Da hat mich fast der Schlag getroffen.“ Erler sprach vom Solarpark, den die Gemeinde Greiling vor den Toren von Bad Tölz erstellen lässt. Das Projekt erhitzt die Gemüter nicht nur im Nachbarlandkreis. Erlers Urteil: „Das ist grauenvoll.“