Jodbad-Baustelle hell erleuchtet: Rettungskräfte proben den Ernstfall

Hell erleuchtet war am Donnerstagabend die Baustelle des neuen Jodbads in Bad Wiessee. Einsatzkräfte von Feuerwehr und BRK übten dort gemeinsam den Ernstfall. Angenommen wurde ein Schreckensszenario.

Bad Wiessee – Angesichts der vielen Baustellen in Bad Wiessee sind auch Unfälle bei den Arbeiten nicht auszuschließen. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, taten sich Feuerwehr und Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Donnerstagabend zu einer gemeinsamen Übung auf dem Gelände des neuen Jodbads zusammen.

Der Alarm ertönte gegen 19.15 Uhr, das angenommene Szenario hatte dramatische Ausmaße: Zwei Bauarbeiter hatten sich nach einem Sturz vom Gerüst schwer verletzt, mussten geborgen und erstversorgt werden. Dabei ging es in erster Linie um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften beider Rettungsorganisationen. Das Fazit von Feuerwehr-Kommandant Korbinian Herzinger fällt positiv aus: „Das hat super hingehauen.“

Mit drei Fahrzeugen und 26 Aktiven war allein die Feuerwehr zum „Einsatzort“ geeilt, hinzu kamen knapp zehn Helfer des BRK und der Notarzt. Das unwegsame Gelände einer Baustelle erschwere den Einsatz natürlich, erläutert Herzinger. Zudem war es bereits stockdunkel, die Jodbad-Baustelle musste komplett ausgeleuchtet werden. Gemeinsam – und unter den Augen etlicher Zuschauer – übten die Einsatzkräfte, wie unter diesen Bedingungen die Verletzten versorgt werden können. Einer lag noch im Gerüst, der andere bereits am Boden. Neben Passanten verfolgten auch die Vertreter der Baufirma, die derzeit am neuen Jodbad zugange ist, das Geschehen mit großem Interesse. Mit dem Verlauf der Übung war Herzinger am Ende „sehr zufrieden“.

