Wiesseer Gemeinderat setzt Haken: Planung für Luxushotel am Seeufer ist vollendet

Von: Gabi Werner

Teilen

Ein Schild und ein Bauzaun künden bereits von den bevorstehenden Bauarbeiten fürs neue Seegut am Tegernsee. © Thomas Plettenberg

Lange Jahre haben die Planungen für das neue Luxushotel am Wiesseer Seeufer in Anspruch genommen. Nun hat der Gemeinderat das „Seegut“-Verfahren abgeschlossen.

Bad Wiessee – Es war Ende 2015, als Thomas Strüngmann Vollzug melden konnte: Damals gelang es dem schwerreichen Unternehmer, auch das Hotel Lederer in Bad Wiessee zu erwerben. Seither wurde intensiv um die Planungen einer großen Hotelanlage an der Seepromenade gerungen – mehrfach wurden Pläne und Konzept überarbeitet. Die Ungeduld im Ort wuchs. Nun, mehr als sieben Jahre später, hat der Gemeinderat Bad Wiessee einen Schlusspunkt hinter das Bebauungsplanverfahren gesetzt. Derzeit läuft auf dem Areal als vorbereitende Maßnahme bereits der Bodenaustausch, anschließend soll mit dem aufwendigen Bau der Tiefgarage begonnen werden.

Seegut am Tegernsee: Vom großen Hotel-Bau zur kleinteiligeren Planung

Viele große Worte gab es nicht mehr, als nun im Gemeinderat einhellig der Satzungsbeschluss für die erste Änderung des Bebauungsplans für das „Seegut“-Projekt von Athos gefasst wurde. Bernd Kuntze-Fechner (SPD) erinnerte allerdings daran, dass die ursprüngliche Hotel-Planung einen riesigen Baukörper vorgesehen habe. Im Laufe der Jahre sei dann eine kleinteilige Gesamtplanung entstanden, „die unseren Vorstellungen entspricht“, sagte Kuntze-Fechner. „Es ist wichtig, dass wir uns bewusst dahinter stellen.“

Seegut: Hotelanlage mit maximal 90 Zimmern und drei Wohngebäude

Bekanntlich baut die Firma Athos am Seeufer – dort, wo einst das Hotel Lederer und die alt Spielbank standen – ein Ensemble aus insgesamt 25 Gebäuden. In einem Durchführungsvertrag sind die einzelnen Nutzungen und der Zeitplan fixiert. Bauamtsleiter Anton Bammer machte die wichtigsten Punkte in der Gemeinderatssitzung öffentlich. Demnach ist die Errichtung einer Hotelanlage mit insgesamt maximal 90 Zimmern, Suiten sowie Wohnungen vorgesehen, „die nicht dem dauernden Aufenthalt dienen und einem wechselnden Personenkreis zur Verfügung gestellt werden“. Ebenfalls festgelegt ist der Bau unter anderem von einer Tiefgarage, gastronomischen sowie Wellness- und kulturellen Einrichtungen sowie kleineren Einzelhandelseinheiten. Darüber hinaus werden drei Wohngebäude mit Mietwohnungen errichtet. Der Durchführungsvertrag besagt zudem, dass innerhalb von fünf Jahren ab Erteilung der letzten Baugenehmigung das Vorhaben bezugsfertig zu errichten sei.

Gemeinderat Neresheimer appelliert an soziale Verantwortung von Athos

Zu Wort meldete sich noch Rolf Neresheimer (Bürgerliste), der betonte: „Dieses Projekt wird die Zukunft Bad Wiessees maßgeblich verändern.“ Der alte und auch der aktuelle Gemeinderat hätten die Grundlagen geschaffen, die dieses Vorhaben überhaupt erst möglich machen. Neresheimer appellierte an die soziale Verantwortung des Bauherrn. Es gebe zwar rechtlich keine Möglichkeit, im Gegenzug einen Dienst am Gemeinwesen einzufordern. Dennoch hoffe er, auf die Unterstützung des Investors beim Aufbau sozialer Infrastruktur zählen zu können, so Neresheimer. Immerhin entstehe durch die Mitarbeiter der Hotelanlage ja auch ein zusätzlicher Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen.

Neben der Bebauungsplan-Änderung stimmte der Gemeinderat auch einhellig dem vorliegenden zweiten Teilbauantrag für die Tiefgarage der Hotelanlage zu. „Dieses Handzeichen bedeutet selbstverständlich, dass wir uns freuen“, sagte Bürgermeister Robert Kühn (SPD) mit Blick auf das Großprojekt. „Und wir hoffen, dass es zügig vorangeht.“

gab