Wiesseer Pfarrei kämpft um Sanierung von Maria Himmelfahrt - Wenig Aussicht auf Erfolg

Von: Christina Jachert-Maier

Teilen

Renovierungsbedürftige Fassade: Kirchenpfleger Herbert Stadler zeigt die Schäden. Am Turm sind sie besonders deutlich zu sehen © Thomas Plettenberg

Der Turm der Kirche Maria Himmelfahrt prägt das Gesicht von Bad Wiessee. Schön sieht das Gotteshaus allerdings nur noch aus der Ferne aus. Die Pfarrei kämpft um die Sanierung von Turm und Fassade.

Bad Wiessee – Im Jahr 2026 wird das Gotteshaus mit dem markanten Turm 100 Jahre alt. „Für eine Kirche ist das ziemlich jung“, weiß der Wiesseer Kirchenpfleger Herbert Stadler. Ihr Zustand sei leider dennoch „wirklich erbärmlich“. Zumindest in der Außenansicht. Die innere Raumschale wurde in den 1990er-Jahren renoviert, ebenso wie die Elektrik. Im dritten Bauabschnitt sollten damals auch Außenfassade und Turm saniert werden. „Aber das mussten wir verschieben“, berichtet Stadler. Die Pfarrgemeinde habe sich die Sanierung damals wegen des fälligen Eigenanteils finanziell nicht zugetraut.

Sanierung von Maria Himmelfahrt als „wenig dringlich“ eingestuft

Aber die Zeiten wurden nicht besser, im Gegenteil. Bei einer Begutachtung aller Kirchen durch die Diözese, berichtet Stadler, sei die Sanierung von Maria Himmelfahrt später als wenig dringlich eingestuft worden. „Wir haben dann ein Schreiben bekommen, dass eine Renovierung aus finanziellen Gründen nicht möglich ist.“

Regen und Schnee dringen durch die Kirchenmauern

Eine Aussage, die Stadler nicht nachvollziehen kann. Die Fassade brauche einen neuen Putz und einen frischen Anstrich, im Turm könne man teils durch die Mauer schauen. Holzstöcke im Inneren seien verfault, Metallteile verrostet. „Im Sommer kommt der Regen durch, im Winter dringt Schnee ein“, erklärt Stadler. Den Verantwortlichen im Ordinariat habe er dies immer wieder geschildert.

Kirche Maria Himmelfahrt feiert bald 100-jähriges Bestehen

Inzwischen rückt das 100-jährige Bestehen näher. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit wurde die Kirche am 10. Oktober 1926 durch Kardinal Faulhaber geweiht. Erbaut wurde das im gotischen Stil gehaltene Gotteshaus von Professor Rupert von Miller, dem Neffen des Begründers des Deutschen Museums in München Oskar von Miller. Ein 1904 gegründeter Kirchbauverein hatte lange um den Bau einer Kirche für Bad Wiessee gekämpft. Es war ein schwerer Weg: Nach der Inflation 1923 hatte der Kirchbauverein noch 23,37 Mark in der Kasse. Und doch wurde der Traum von der Kirche auf dem Hügel Wirklichkeit.

„Maria Himmelfahrt ist ein Wahrzeichen im Tegernseer Tal“, sagt Stadler. Er hat den 100. Geburtstag zum Anlass genommen, im November noch einmal schriftlich beim Erzbischöflichen Ordinariat nachzuhaken. Bis zum Jubiläum, so die Bitte, solle Maria Himmelfahrt wieder hübsch gemacht werden.

Gemeinderat Kathan: „Dir Kirche verkommt zum Schandfleck“

Doch auch diesmal gab’s eine abschlägige Antwort, wie Stadler berichtet. Das Ordinariat habe erneut darauf verwiesen, dass andere Maßnahmen vordringlich seien. „Das Jubiläum juckt in München offenbar niemand“, stellt Stadler fest. Er habe den Schriftwechsel an den Gemeinderat weitergereicht, mit der Bitte um Unterstützung. Peter Kathan (CSU) brachte dies am Ende der öffentlichen Sitzung zur Sprache. Die Verwaltung möge doch einmal bei den Kirchenoberen nachhaken, ob von den vielen Milliarden im Topf nicht auch etwas Geld für Maria Himmelfahrt übrig sein, meinte Kathan. Das einst so schöne Gebäude sehe inzwischen „grausam“ aus: „Die Kirche verkommt zum Schandfleck.“

Ordinariat: Zustand anderer Kirchen teilweise deutlich schlechter

Das Erzbischöfliche Ordinariat sieht die Sache anders. Es sei nachvollziehbar, dass die Pfarrei die deutlich sichtbaren Putzschäden an der Fassade beheben möchte, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Ordinariatssprecher Hendrik Steffens. Aber: Der Zustand anderer Kirchen sei teilweise deutlich schlechter. Deren Sanierung habe also eine höhere Priorität. Für Maria Himmelfahrt in Bad Wiessee könne das Ordinariat derzeit keinen Zuschuss anbieten, das Projekt befinde sich auf der Warteliste, so Steffens. Die Kosten für die beantragte Sanierung würden ihm zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

Wiesseer sollen beobachten, ob der Kirchenturm instabil wird

Wirklich brenzlig ist die Situation nach Einschätzung des Ordinariats nicht. Ein Ortstermin im Herbst 2021 habe ergeben, dass die Standsicherheit des Turms nicht gefährdet sei, so Steffens. Der Zustand der Kirche lasse es zu, darin weiter Gottesdienste zu feiern – unter den der Pfarrei empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen. Demnach sollen die Wiesseer beobachten, ob der Turm instabil wird oder Putzbrocken von der Fassade fallen.

jm