Wiessees Bürgermeister Robert Kühn (SPD): „Ich bin der glücklichste Mensch“

An seinem Schreibtisch im Wiesseer Rathaus verbringt Bürgermeister Robert Kühn oft viele Stunden. Er nimmt aber auch zahlreiche Außentermine wahr – und postet dies anschließend in den Sozialen Netzwerken.

Interview zur Hälfte der ersten Amtszeit

Von Gabi Werner schließen

2020 wurde Robert Kühn (SPD) in Bad Wiessee zum neuen Bürgermeister gewählt. Im Interview verrät er, wie seine persönliche Bilanz über die erste Hälfte seiner ersten Amtszeit ausfällt.

Bad Wiessee – Als SPD-Mitglied ohne Gemeinderats-Erfahrung war Robert Kühn (40) bei der Kommunalwahl 2020 als Wiesseer Bürgermeisterkandidat angetreten. Er wurde zum Überraschungssieger dieser Wahl. Die erste Hälfte seiner Amtszeit war geprägt von vielen zukunftsweisenden Entscheidungen. Mittlerweile hat sich der Bürgermeister an seinen dichten Terminkalender gewöhnt – und daran, dass es ein Privatleben eigentlich nicht mehr gibt.

Die Halbzeit ist geschafft, Herr Kühn. In einem Satz: Wie fällt spontan Ihre persönliche Bilanz aus?

Ich bin der glücklichste Mensch, weil ich jetzt schon drei Jahre Bürgermeister von Bad Wiessee sein durfte.

Sie hatten sich das Thema Bürgernähe auf die Fahnen geschrieben. Konnten sie den direkten Draht zu Ihren Wiesseern herstellen?

Ich glaube, dass jeder aus Bad Wiessee weiß, dass er mich jederzeit ansprechen kann: Meine Tür im Rathaus steht immer offen, oder die Bürger setzen sich einfach zu mir auf die rote Bank.

Zuletzt gab’s im Gemeinderat aber Kritik, dass beim Projekt Ortsmitte die Öffentlichkeit zu wenig in den Entscheidungsprozess eingebunden war.

Um ein solch großes Projekt auf den Weg zu bringen, gibt es ja die gewählten Volksvertreter, die die Gesamtheit der Bürger vertreten und entsprechend gegenüber den Investoren auftreten müssen. Als Gemeinderat haben wir versucht, durch ein riesiges Vertragswerk möglichst viel zum Wohle der Bürger durchzusetzen. Die Pläne wurden öffentlich diskutiert, die Bürger hatten jederzeit die Möglichkeit, sich zu informieren.

Machen wir einen Schwenk ins Rathaus: Gute Mitarbeiter zu finden und zu halten, ist heute schwieriger denn je. Wie gelingt das in Bad Wiessee?

Wir haben eine super Mannschaft im Rathaus und keinerlei Personalprobleme. Als Chef versuche ich, Dinge anzubieten, die in einer Verwaltung vielleicht nicht unbedingt üblich sind: Einmal pro Woche gibt es eine aktive Pause, zweimal pro Woche Obstkörbe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich versuche, immer ein offenes Ohr zu haben. Umgekehrt fühle ich mich selbst auch sehr wohl mit den Kolleginnen und Kollegen. Sie haben mir den Start im Rathaus damals sehr leicht gemacht.

Der Umbruch in Bad Wiessee hat begonnen – in nächster Zeit werden viele Projekte verwirklicht. Wie sieht Ihre Vision für das „Danach“ aus?

Es ist schon erstaunlich, was wir hier in Bad Wiessee bekommen werden: eine Erneuerung des Ortskerns mit der Post, die Bebauung des Grühn-Areals, dazu kommt der fast noch neue Lindenplatz. So etwas würden sich viele Orte unserer Größenordnung wünschen. Aus dem Dornröschenschlaf heraus entsteht quasi wieder Leben im Ort.

Davor aber muss die Zeit der Baustellen überstanden werden.

Man muss offen sagen: Das wird eine beschissene Zeit für uns alle. Aber wir haben ein Ziel – und dieses Ziel werden wir schnell erreichen. Ich bin mir sicher: In drei Jahren sieht es in Bad Wiessee schon ganz anders aus.

Als Bürgermeister wollen Sie diesen Prozess vermutlich möglichst lange begleiten. Oder gibt es anderweitige politische Ambitionen?

Ich bin angetreten, weil ich aus dem Ort komme und Bad Wiessee in eine gute Zukunft führen möchte. Dafür will ich mich weiterhin mit vollster Überzeugung einsetzen.

Ein Einsatz, der viel Zeit erfordert. Sie sagten, Sie sind heute schon seit 7 Uhr im Rathaus...

Meine Tage als Bürgermeister sind sehr durchgetaktet. Ein Privatleben gibt es de facto nicht mehr. Egal, ob ich beim Waldfest oder mit meinem Mann beim Mittagessen bin: Als Bürgermeister wird man immer angesprochen. Aber dafür bin ich ja auch da.

Die Stimmung im Gemeinderat hat sich seit Ihrem Amtsantritt deutlich entspannt. Das war nach dem Wahlkampf nicht unbedingt zu erwarten, oder?

Nein, war es nicht. Aber meine damaligen Gegenkandidaten Florian Sareiter und Johannes von Miller arbeiten im Gemeinderat äußerst konstruktiv. Wir diskutieren im Gremium sachlich und durchaus auch mal heftig. Aber wir schaffen es danach immer, uns in die Augen zu schauen und ein Bier zusammen zu trinken. Alles andere wäre bei unseren vielen Großprojekten im Ort auch ein Verrat am Bürger.

So fällt das Fazit des einstigen Gegenkandidaten aus

In der Stichwahl musste sich der 44-jährige Florian Sareiter (CSU) 2020 knapp gegen Robert Kühn geschlagen geben. Auf unsere Bitte hin beurteilte der einstige Kontrahent die bisherige Arbeit des Wahlsiegers:



„Schon bei der Podiums-Diskussion des Merkur waren wir Kandidaten uns einig, dass es in der nächsten Legislatur nur besser werden kann. Und so ist es auch gekommen. Robert Kühn ist seine Aufgabe motiviert angegangen, und auch der Umgang im Gemeinderat ist fair und freundlich. Das war eine wichtige und ersehnte Neuerung. Wenn es teilweise fachliche Defizite gibt, so kann das durch die Verwaltung im Rathaus und durch Ratschläge aus dem Gemeinderat ausgeglichen werden. Bei wichtigen Entscheidungen werden unsere Beiträge gehört und auch umgesetzt – das ist gut so. Was man sicher noch ausbauen könnte, ist die Bürgerbeteiligung. Bei den großen Themen, die bei uns im Ort passieren, würde sich die Bevölkerung vermutlich wünschen, mehr einbezogen zu werden.“



