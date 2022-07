Willkommensfest für die Nachbarn auf Zeit: Anlieger des Abwinkler Hofs laden Geflüchtete zu Beisammensein ein

Von: Gabi Werner

Eine ukrainisch-bayerische Gesellschaft kam zu dem Nachbarschaftsfest beim Abwinkler Hof zusammen. Foto: privat © privat

Um Geflüchteten zu zeigen, dass sie in Bad Wiessee willkommen sind, haben ihre neuen Nachbarn ein ukrainisch-bayerisches Fest auf die Beine gestellt.

Bad Wiessee – 19 Mütter und 18 Kinder aus der Ukraine haben im Abwinkler Hof in Bad Wiessee eine vorübergehende Bleibe gefunden. Um den Geflüchteten ein Gefühl des Zusammenhalts zu vermitteln und ihnen zu zeigen, dass sie hier als Nachbarn willkommen sind, haben die Anlieger jetzt ein ukrainisch-bayerisches Fest auf die Beine gestellt. „Wir wollten den Müttern und ihren Kinder zeigen: Wir sind da für Euch“, erzählt Initiator Werner Bittner. Mit ihrer Idee, die neuen Nachbarn auf Zeit mit einem Fest willkommen zu heißen, stießen Bittner und seine Frau bei allen Anliegern rund um den Abwinkler Hof auf offene Ohren. Karen Lange, die im Wiesseer Rathaus zuständig ist für die Betreuung der Geflüchteten, stellte den Kontakt zu den ukrainischen Müttern her – auch sie freuten sich über die Möglichkeit des Kennenlernens. So kam schließlich ein großes Nachbarschaftsfest mit rund 70 Feiernden zustande. „Es war ein wunderschönes Miteinander“, freut sich Bittner. Auch Bürgermeister Robert Kühn schaute vorbei und lobte die Initiative.

Vorübergehende Bleibe im Abwinkler Hof

Umbau von Hotel geplant

Der Abwinkler Hof ist einer von mehreren größeren Flüchtlingsunterkünften in Bad Wiessee. Das Gebäude wurde Ende 2020 von der Firma Patrono Projekt aus Grünwald erworben und stand zuletzt leer. Nachdem die geplanten Um- und Neubauten auf dem Areal derzeit noch in der Planungs- und Genehmigungsphase stecken, hatte der Eigentümer den Abwinkler Hof der Gemeinde vorübergehend für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt.