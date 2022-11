Jodschwefelbad Bad Wiessee weiter in den roten Zahlen: CSU-Sprecher Florian Sareiter fordert Strategiewechsel

Von: Christina Jachert-Maier

Das Jodschwefelbad der Gemeinde Bad Wiessee, das seine Gäste vor dem Eingang mit einer Büste des niederländischen Quellenentdeckers Adrian Stoop begrüßt, schreibt auch im neuen Gebäude rote Zahlen. © THOMAS PLETTENBERG

Beim Bau des neuen Jodschwefelbads hat die Gemeinde Bad Wiessee auf Luxus gesetzt – mit dem Ziel, aus den roten Zahlen zu kommen. Davon ist das Bad mehr als zwei Jahre nach der Eröffnung weit entfernt. Für CSU-Sprecher Florian Sareiter ist klar: So darf es nicht weitergehen.

Bad Wiessee - „Der Welpenschutz für unser Bad ist vorbei“, befand Sareiter nun im Gemeinderat. Sein Fazit nach dem Bericht von Jodbad-Geschäftsführer Helmut Karg: Es gelinge trotz aller Bemühungen nicht, den Betrieb zum Laufen zu bringen: „Wir haben einfach zu wenig Gäste.“ Dabei budgetiere die Gemeinde „extrem hoch“, um das im Juni 2020 eröffnete neue Bad in Betrieb zu halten. 2021 seien es 950 000 Euro gewesen, für 2022 habe man 780 000 Euro beschlossen. Dabei habe sich ein wichtiger Punkt im Gesamtkonzept geändert, erinnerte Sareiter. Eigentlich hätten sich das 7,6 Millionen Euro teure Jodschwefelbad und ein neues Vitalbad ergänzen sollen. „Aber das Vitalbad ist ad acta gelegt, es kommt nicht“, sagte Sareiter.

Seine Einschätzung fußt auf dem Umstand, dass Bad Wiessee den früheren Badepark nicht durch einen Neubau ersetzen kann. Wie berichtet, hatte die Gemeinde dies im Juli kundgetan. Ein neues Schwimmbad, so die Botschaft, könnte nur in Kooperation aller Talgemeinden entstehen.

„Wir müssen viel erfinderischer werden“

Für Sareiter ist der Punkt erreicht, an dem Bad Wiessee intensiv über die Zukunft des Jodschwefelbads nachdenken sollte: „Wir müssen viel erfinderischer werden, wenn wir aus den roten Zahlen herauskommen wollen.“ Dabei, versicherte er, treffe Geschäftsführer Karg keine Schuld an der Situation.

Karg hatte sich wenige Minuten zuvor noch über den anerkennenden Beifall des Gremiums freuen dürfen. In einer umfassenden Präsentation hatte der Geschäftsführer die aktuellen Zahlen der Einrichtung dargelegt. Trotz ausgesprochen schwieriger Rahmenbedingungen durch Pandemie und Personalnot sei es gelungen, das für 2022 anvisierte Ergebnis zu erreichen, so Karg. Der Zuschussbedarf liege am Stichtag 31. Oktober um 110 000 Euro niedriger als im Vorjahr. Die Auslastung der Wannenbäder betrage 65 bis 70 Prozent: „Bei meinem Einstieg waren es 20 Prozent.“ Aus seiner Sicht könne man die Gemeinde Bad Wiessee zu dem Neubau nur beglückwünschen. „In seiner früheren Form war der Betrieb nicht überlebensfähig.“

Mit dem Neubau, so Karg, habe die Gemeinde eine neue Zielgruppe gewonnen. Die ehemalige Stammkundschaft mache nur 17,9 Prozent der Gäste aus. „Es sind über 80 Prozent neue Kunden.“ Menschen mit einem entsprechenden Budget.

Den Stammkunden von einst ist das Jodbad jetzt zu teuer

Aber wo sind die Stammkunden von einst geblieben? Eine Frage, die Sareiter beantwortet haben wollte. Karg redete nicht drumherum. Vor dem Neubau habe ein Wannenbad 25 Euro gekostet. „Wenn man sich in eine andere Preisschiene begibt, führt das zur Trennung“, meinte Karg. Jetzt müssen Selbstzahler für 50 Minuten baden 60 Euro berappen. Werden Bäder verschrieben, springt sehr viel weniger heraus: 19,20 Euro beträgt die Erstattung der Kassen pro Anwendung.

Wäre es nicht besser, die 19,20 Euro-Kundschaft auszuschließen? Diese Frage kam von Christoph von Preysing (CSU). Die Zielrichtung gefiel Bürgermeister Robert Kühn (SPD) nicht. Es sei der Gemeinde immer wichtig gewesen, das Bad auch für Kassenpatienten zu öffnen, erinnerte er. Und auch Karg will diese Klientel nicht ausschließen. Zu diesem Tarif seien die Bäder zwar nicht kostendeckend, aber die Kundschaft komme häufig auf den Geschmack und leiste sich im Anschluss die Behandlung auch auf eigene Kosten.

Attraktivität steigern

Sareiters Forderung, das Bad-Konzept zu überdenken, nahm Karg zum Anlass, an bereits von ihm vorgelegte Vorschläge zur Erhöhung der Verweildauer zu erinnern: „Die wurden leider abgelehnt.“ Auch wenn das Vitalbad nicht kommen sollte, gebe es Möglichkeiten, die Attraktivität zu steigern. „Und das ist der Schlüssel.“

SPD-Sprecher Bernd Kuntze-Fechner sieht „eine ganze Menge Potenzial“ im neuen Jodbad – und fordert Rückhalt für die Einrichtung vonseiten des Gemeinderats: „Aus diesem Haus sollte ein Signal der Stärke kommen.“ Das Bad habe wegen Corona einen denkbar schlechten Start gehabt, fange jetzt aber langsam an zu laufen.

Johannes von Miller (Grüne) sprach von einem Juwel, das es zu erhalten gelte. Auch Kühn wollte in keine Grundsatzdiskussion zur Zukunft des Bads einsteigen. Er beließ es dabei, Karg mit Blick aufs Jahresende einen „fantastischen Schlussspurt“ zu wünschen.