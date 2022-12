Wohnungen für „Seegut“-Mitarbeiter: Bad Wiessee stimmt Bauantrag Strüngmanns zu

Von: Gabi Werner

Das einstige Wienerwald-Gebäude in Bad Wiessee soll einem neuen Komplex mit Mitarbeiterwohnungen und einer Gastronomie weichen. © Thomas Plettenberg

Ein wenig hat es den Anschein, als würden in Bad Wiessee jetzt die Personalwohnheime aus dem Boden sprießen. Auch die Firma Athos plant für ihr neues Hotel am Seeufer ein Mitarbeiterwohnheim im Ort.

Bad Wiessee – Das ehemalige Wienerwald-Gebäude an der Münchner Straße steht schon seit Längerem leer – und hätte leicht zur Bauruine werden können. „Das war bereits auf dem Weg, das ,Maximilian‘ von Bad Wiessee zu werden“, merkte CSU-Sprecher Florian Sareiter in der jüngsten Sitzung des Wiesseer Bauausschusses an.

Strüngmann-Firma baut Mitarbeiterwohnheim mit 47 Appartements und Einzelbetten

Doch soweit wird es nicht kommen: Die Firma Athos der Familie Strüngmann hat das Areal erworben. Sie will dort nach Abbruch des Bestandsgebäudes einen neuen Komplex mit 47 Appartements und Einzelbetten für die Mitarbeiter des Hotels „Seegut am Tegernsee“ hochziehen. Im Erdgeschoss soll südseitig eine Gastronomie mit 80 Plätzen sowie einer Freischankfläche mit 24 Plätzen Einzug halten. Die Mitglieder des Bauausschusses hatten über einen entsprechenden Bauantrag zu entscheiden.

Personalwohnheim: Bauverwaltung spricht von „harmonischer Planung“

Wie Bauamtsleiter Anton Bammer ausführte, sollen neben den Parkplätzen im Freien auch erdgeschossig im Gebäude Stellplätze entstehen – teilweise als Duplexparker. Insgesamt könnten so die 35 erforderlichen Stellplätze und darüber hinaus 36 Fahrradstellplätze gut untergebracht werden. „Die Planung erscheint harmonisch“, hieß es seitens der Bauverwaltung. Sie werde sich gut in die nähere Umgebungsplanung – insbesondere auch im Zusammenspiel mit den Planungen für die gegenüberliegende neue Ortsmitte (Projekt Dittrich) – einfügen.

Kritik an Athos: Grundstück wird „bis auf letzten Millimeter“ ausgenutzt

Bei Peter Kathan (CSU) löste der Antrag dennoch nicht die pure Begeisterung aus. „Es sind die Geister, die ich rief“, meinte er angesichts von drei Personalwohnhäusern, die derzeit allein in Bad Wiessee geplant sind. Kathan kritisierte nicht nur die vorgesehene Außentreppe („das ist nicht schön im Ort“), sondern auch die geplanten Quergiebel. Außerdem missfiel ihm die Tatsache, dass das Grundstück „bis auf den letzten Millimeter“ ausgenutzt werde.

CSU-Sprecher Sareiter begrüßt die neue Nutzung des Wienerwald-Areals

Auch Bernd Kuntze-Fechner (SPD) plädierte dafür, die Außentreppe unbedingt zu vermeiden: „Das haben wir bisher immer abgelehnt.“ Ähnlich sah diesen Punkt Florian Sareiter, der es insgesamt aber höchst erfreulich fand, „dass das Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt wird“. Dass es sich dabei um ein Personalhaus handelt, sei ebenso zu begrüßen. Immerhin habe genau dies die Gemeinde von den Investoren gefordert. Der CSU-Sprecher forderte allerdings, ein gutes Auge auf die Fassadengestaltung des künftigen Gebäudes zu haben. Hier sollten sich die Firma Athos und Investor Dittrich abstimmen, damit sich beim neuen Ortskern zu beiden Straßenseiten eine Symmetrie ergebe. Zudem wollte Sareiter wissen, wie die Nachbarn zu dem Bauvorhaben stehen. „Wie ist da die Stimmung?“

Die Anlieger seien beteiligt worden, entgegnete Bammer. Eine grundsätzliche Abwehrhaltung sei nicht vorhanden. Allerdings müsse natürlich die Standsicherheit jenes Nachbargebäudes garantiert sein, an das ein Teil des abzubrechenden Gebäudekomplexes angebaut sei.

Fassade: Nachfolgegebäude von Haus Ursula das „schlimmste Beispiel“

Auch Johannes von Miller (Grüne) betonte, dass die Fassadengestaltung großen Einfluss auf die Gesamtoptik des Gebäudes habe. Nicht überall im Ort sei die gelungen. Das Nachfolgegebäude vom Haus Ursula sei dafür „das schlimmste Beispiel“.

Dem Bauantrag einhellig zugestimmt wurde letztlich unter folgenden Bedingungen: Die Fassadengestaltung ist sowohl mit den Planern der neuen Ortsmitte als auch mit der Gemeinde abzustimmen; die Mitarbeiter-Appartements sind als solche rechtlich zu binden und dem neuen Hotel „Seegut am Tegernsee“ zuzuordnen; die nördlichen Balkone sind zu verkleinern. Der Außentreppe und dem Quergiebel wurde nicht zugestimmt.

In der gleichen Sitzung hatte der Wiesseer Bauausschuss bereits einen positiven Beschluss zu dem geplanten Personalhaus der Kirinus Alpenpark Klinik an der Sanktjohanserstraße gefasst.

