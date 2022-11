Bauzaun um SME-Gelände in Bad Wiessee ist seit Monaten ein Trümmerhaufen: Gemeinde erzwingt Schadensbehebung

Drohender Bescheid

Schon im September ist ein Teil der Bauzauns um das SME-Gelände in Bad Wiessee zusammengebrochen. Jetzt endlich wird der Schaden repariert - auf Druck der Gemeinde.

Bad Wiessee – Von den Plänen der Firma SME für ein Luxushotel mit OP-Zentrum auf dem Areal des alten Wiesseer Jodbads ist nur der Bauzaun geblieben. Und der ist altersschwach geworden, schließlich liegt der erste Spatenstich nun vier Jahre zurück. „Da ist schon immer mal wieder eine Latte abgefallen“, sagt Maximilian Macco, Leiter des Ordnungsamts.Im September sackte ein größerer Abschnitt in sich zusammen, Trümmer fielen auf den Gehweg. Ein Ärgernis, das jetzt erst beseitigt wird. Wie Bürgermeister Robert Kühn (SPD) im Gemeinderat mitteilte, hat SME kundgetan, den Zaun fristgerecht in Ordnung zu bringen.

Aufwendiges Verfahren

Um das zu erreichen, musste die Gemeinde erst ein aufwendiges Verfahren einleiten. Es diente dem Erlass einer sicherheitsrechtlichen Einzelfallanordnung. Mit diesem Bescheid hätte die Gemeinde die Reparatur oder auch die Beseitigung selbst beauftragen können, auf Kosten des Eigentümers. Die Frist war auf Ende November gesetzt. „Früher ging es aus rechtlichen Gründen nicht“, erklärt Macco. Verfahrensfehler könnten den Bescheid nichtig machen.

Rückmeldung am letzten Tag der Frist

Am letzten Tag der Einspruchsfrist, so Macco, habe sich SME gemeldet und zugesagt, das Problem zu beheben. Leider seien alle Versuche, die Sache ohne Zwangsmaßnahmen ins Reine zu bringen, fruchtlos geblieben. E-Mails und Telefonate gingen ins Leere. „Da war nie jemand zu erreichen“, berichtet Macco. Für den Bürger sehe es immer so aus, als ob die Gemeinde nichts unternehme, bedauert Macco. „Man hat uns immer wieder auf den Zustand des Zauns hingewiesen.“

Im Gemeinderat meldete sich Zimmermeister Johann Zehetmeier (FWG) zu Wort: SME-Chef Florian Kamelger habe ihn gebeten, den Zaun zu reparieren oder abzubrechen. Somit dürfte dies bald erledigt sein. Was mit dem Grundstück passiert, war indes kein Thema. Ihre Pflöcke hat die Gemeinde gesetzt: Sie lässt nur Hotel oder Klinik zu, keinen Wohnungsbau.