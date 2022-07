Zu viel Las Vegas fürs Bussi Baby: Gemeinde schiebt bei Werbeanlagen Riegel vor

Von: Gabi Werner

In völlig neuem Gewand präsentiert sich das Hotel Bussi Baby. Einen Teil der gewünschten Werbeanlagen lehnte der Bauausschuss aber ab. © Thomas Plettenberg

Spa-Bereich und neue Fassade sind fertig. Noch im August möchte das Bussi Baby in Bad Wiessee Wiedereröffnung feiern. Bei den Werbeanlagen schob die Gemeinde jetzt aber einen Riegel vor: zu viel Las Vegas!

Bad Wiessee – Das Bussi Baby von Korbinian Kohler polarisiert. Und das ganz bewusst. Als „Place to be für unangepasste und jung gebliebene Menschen ab 16 Jahren“ umgarnt das hippe Hotel – einstiger Kirchenwirt – auf seiner Homepage die potenziellen Gäste. Während im Ort die Meinungen über das Hotel mit neuem Infinity-Pool auf dem Dach auseinander gehen, gab es am Donnerstag (28. Juli) im Bauausschuss ausdrückliches Lob für die neue Gestaltung. „Der Umbau ist sehr gelungen. Hier ist ein modernes, interessantes Haus herausgekommen“, sagte etwa Johannes von Miller (Grüne). Die Form, mit der Kohler nun per Werbeanlagen für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen möchte, war den Mitgliedern aber ein Tick zu viel.

Werbeanlagensatzung soll Bussi Baby nicht im Weg stehen

Ginge es nach der Werbeanlagensatzung der Gemeinde, hätte Kohler ohnehin das Nachsehen gehabt. Laut der Satzung sind Werbeanlagen an Obergeschossen, Dächern und Balkonen nämlich gar nicht erlaubt. Doch nachdem schon jetzt am Bussi Baby einiges an Reklame angebracht ist, plädierte Bauamtsleiter Anton Bammer dafür, hier nicht solch strenge Maßstäbe anzusetzen. Die Satzung der Gemeinde sei nach Auffassung der Bauverwaltung ohnehin nicht mehr zeitgemäß und erscheine überarbeitungsbedürftig, so Bammer.

Fünf Meter hoher „Bussi Baby“-Schriftzug ist dem Ausschuss „too much“

Grundsätzlich war der Ausschuss bereit, dieser Haltung zu folgen. Einige Werbeanlagen erschienen den Mitgliedern aber dann doch „too much“, wie es mehrfach hieß. So wollte Kohler an der Ostseite des Hotels, also zur Bundesstraße hin, entlang der seitlichen Fassade einen senkrechten „Bussi Baby“-Schriftzug anbringen – rund fünf Meter hoch. An der Südseite, im Bereich des neuen Wellness-Bereichs, sollte zudem über dem vierten Obergeschoss auf der Balkonüberdachung eine Leuchtschrift mit den einzelnen Buchstaben „SPA ROYAL“ entstehen.

Kritik an wildem Durcheinander von Schriften und Werbeanlagen

Peter Kathan war das alles zu überdimensioniert. „Das ist mir zu viel Las Vegas“, sagte der CSU-Gemeinderat über die geplanten Schriftzüge. Und auch von Miller kritisierte das „wilde Durcheinander“ der Schriften und Werbeanlagen. Bernd Kuntze-Fechner (SPD) sah es ähnlich: Mit den Schriftzügen mache der Hotelier die eigentlich gelungene Fassadengestaltung selber wieder zunichte. FWG-Kollege Johann Zehetmeier, der ebenfalls von einem „sehr gelungenen Erscheinungsbild“ des neuen Hotelgebäudes sprach, meinte mit Blick auf die großen Schriftzüge: „Vielleicht ist das die Spur zu viel.“

Bauausschuss rätselt: Was steckt hinter „Boom Boom“?

Der Ausschuss war sich einig, die beiden Schriftzüge in der vorgeschlagenen Form abzulehnen. Weitere Werbeanlagen wurden dem Antragsteller aber einhellig zugestanden. So darf das Hotel auf der Südseite an einem Balkon im ersten Obergeschoss mit der Leuchtschrift „Bussi Baby“ werben. An der Nordseite kommt zu den bereits bestehenden Leuchtschriften noch eine Unterzeile beim Hoteleingang hinzu, die da lautet: „Hotel/Spa/Bar“. „BOOM BOOM“ macht es bald an der östlichen Gebäudeseite. Diese Worte prangen künftig als Leuchtschrift im Erdgeschoss und auch auf einem Teil der Markisen. Eine Begrifflichkeit, die nicht nur Kathan stutzig machte. Das Hotel, so zeigte er sich überzeugt, werde eine Bereicherung sein für Bad Wiessee – „was auch immer Boom Boom macht“.

