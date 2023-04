„Zwei Dörder waren scheinbar zu wenig“: Isabel Dörder als Wiesseer Gemeinderätin vereidigt

Von: Gabi Werner

Den Amtseid nahm Bürgermeister Robert Kühn seiner neuen Gemeinderatskollegin in der jüngsten Sitzung des Gremiums ab. © Thomas Plettenberg

Als Mutter eines kleinen Sohnes will Isabel Dörder vor allem die Interessen der Kleinsten vertreten: Die 36-jährige Ärztin wurde nun in Bad Wiessee als neue SPD-Gemeinderätin vereidigt.

Bad Wiessee – Nach 15 Jahren im Wiesseer Gemeinderat ist Klaudia Martini (72) nun auf eigenen Wunsch aus dem Gremium ausgeschieden. Ihre unmittelbare Nachfolgerin auf der SPD-Liste ist Isabel Dörder – sie hatte sich bereit erklärt, in den Gemeinderat nachzurücken. In der Sitzung am Donnerstagabend (20. April) wurde die Ärztin und Mutter eines 13 Monate alten Sohnes vereidigt. „Zwei Dörder waren scheinbar zu wenig“, scherzte die 36-Jährige, ehe sie in der großen Runde im Sitzungssaal Platz nahm. Dort sitzen auch schon ihr Ehemann Benedikt Dörder (SPD) und Schwiegervater Wilhelm Dörder (FWG).

Isabel Dörder: Junge Mütter im Wiesseer Gemeinderat unterrepräsentiert

In einer kurzen, engagierten Ansprache machte Isabel Dörder deutlich, warum sie sich trotz Berufstätigkeit und kleinem Kind dafür entschieden hat, das Mandat zu übernehmen. Die Gruppe der jungen Mütter sei im Wiesseer Gremium bislang unterrepräsentiert, sagte Dörder. Sie wolle daher die Interessen der Kleinsten vertreten. Zwei Themen lägen ihr besonders am Herzen: die Kinderbetreuung und der Erhalt finanzierbaren Wohnraums für Einheimische. „In Bad Wiessee läuft hier schon einiges richtig“, sagte Dörder auch mit Blick aufs neue Kita-Zentrum und die zugehörigen Personalwohnungen. „Ich freue mich, mich hier engagieren zu dürfen.“

Klaudia Martini konnte nicht zur Verabschiedung im Gemeinderat kommen

„Reden kann sie schon mal“, feixte Bürgermeister Robert Kühn (SPD) angesichts der Einstandsrede seiner neuen Kollegin. Anschließend legte er die Amtskette um und nahm der 36-Jährigen den Amtseid ab. Eigentlich sollte bei der Sitzung auch Martini offiziell verabschiedet werden. Sie konnte aber nicht kommen.

