Verdienstorden für August Markl

August Markl bekam den bayerischen Verdienstorden überreicht. © Joerg Koch/ Bayerische Staatskan

Das Bundesverdienstkreuz am Bande hat er schon lange, ebenso alle erdenklichen Ehrungen des ADAC. Nun hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (r.) den Schaftlacher August Markl (74) zudem mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

Er würdigte damit das „außergewöhnliche gesellschaftliche Engagement“ des Ehrenvorsitzenden des ADAC Südbayern und langjährigen Präsidenten des ADAC-Vereins. Vor allem in letzterer Funktion habe Markl den Automobilclub strukturell und finanziell reformiert und zu einem modernen Mobilitätsdienstleister mit heute mehr als 21 Millionen Mitgliedern gemacht. Zudem sei der Schaftlacher treibende Kraft zahlreicher zukunftsweisender Projekte gewesen, darunter der Aufbau eines flächendeckenden Netzes an Fahrsicherheitszentren und -anlagen mit heute sechs Standorten sowie die Digitalisierung aller relevanten Strukturen in der Organisation. mm