Benefiziatenhaus: Abriss - Mietwohnungen in Glashütte

Wird abgerissen: Das Benefiziatenhaus in Glashütte. Entscheidung fällt einstimmig

Neubau

Es hat ein bisschen gedauert, bis sich die katholische Kirche und die Gemeinde Kreuth hinsichtlich des alten Benefiziatenhauses in Glashütte einig geworden sind.

Kreuth – Schon vor Corona fanden erste Gespräche über die Zukunft und Verwendung des baufälligen Gebäudes statt, in dem einst der Lehrer und Pfarrer des kleinen Ortes lebte und wirkte. Nun steht fest: Es soll abgerissen werden. An seiner Stelle will die Kirche ein Wohnhaus mit vier Wohneinheiten bauen.

Dem Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2019 zur Ausweisung von Bauflächen der Gemeinde Kreuth folgend, nach dem Bauflächen teilweise der sozialen Bodennutzung zur Verfügung zu stellen sind, schlossen die katholische Kirche als Antragsteller und die Gemeinde einen städtebaulichen Vertrag. Darin wurde nicht nur der künftige Mietpreis festgesetzt, sondern vor allem auch das Belegungsrecht für zwei der Wohnungen durch die Gemeinde festgeschrieben.

Entscheidung fällt einstimmig

Um das Ganze baurechtlich auf den Weg zu bringen, stimmte der Kreuther Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Aufstellung und Billigung einer im Außenbereich gültigen Lückenfüllungssatzung. Weil es sich räumlich und verfahrenstechnisch anbot, bewilligte das Gremium in diesem Zuge auch gleich eine Ferienwohnung, die in direkter Nachbarschaft über einer vorhandenen Garage entstehen soll. ak