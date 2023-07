Wohin, wenn’s pressiert? Tegernsee auf der Suche nach Toiletten

Von: Klaus Wiendl

Eine von bald acht Toiletten, die das Bergsteigerdorf Kreuth auf seinen Wanderparkplätzen bereitstellt, befindet sich auf dem Wanderparkplatz Klamm Süd. © Klaus Wiendl

Gmund hat sie, Kreuth auch, ebenso Bad Wiessee und Rottach-Egern. Doch in Tegernsee sucht man sie in seiner Not vergebens: Toiletten auf gebührenpflichtigen Wanderparkplätzen. Die Folge sind notdürftig getarnte Hinterlassenschaften.

Tegernseer Tal – „Die Ausflügler verstecken sich auf unserem Mitarbeiterparkplatz hinter den Autos und decken die Häufchen dann mit Papiertaschentüchern ab“, klagt Thomas Gigl, Wirt des Berggasthofs Neureuth. Er führt das auf das Fehlen von Toiletten auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz der Stadt Tegernsee unweit des Lieberhofs zurück. Ihm sei versprochen worden, dass mit dem Bau des Almdorfs auch eine Toilettenanlage verbunden sei. Bürgermeister Johannes Hagn bestätigt das auf Nachfrage.

Doch wann dies konkret erfolgt, ist noch nicht absehbar. Wie berichtet, hatte der Tegernseer Stadtrat vor Kurzem bereits über die dritte Tektur des Bauantrags zum Almdorf zu entscheiden. Zumindest könnte demnächst mit dem Aushub begonnen werden, wenn das Landratsamt seinen Segen gibt.

Trotz Situation am Wanderparkplatz: Ausreichend öffentliche Toiletten „insbesondere am Bahnhof und in den Gaststätten am Berg“

Nicht viel besser sieht es derzeit am Wanderparkplatz Schießstätte aus. Auch dort will die Stadt Toiletten schaffen. „Da der Parkplatz Schießstätte nicht im Eigentum der Stadt steht, sind hier noch Absprachen mit den Eigentümern zu treffen“, so Hagn. Er verweist darauf, dass es im Stadtgebiet ausreichend öffentliche Toiletten gebe. „So insbesondere am Bahnhof und auch in den Gaststätten am Berg.“

Wo es keine Toiletten gibt, sind im Gebüsch diverse Hinterlassenschaften zu finden, wie oben am Sonnenbichl-Parkplatz in Bad Wiessee. © Klaus Wiendl

Entspannter ist die Situation für Bergsportler, die vom Gmunder Wanderparkplatz Gasse zur Neureuth wollen. Dort steht ein öffentliches WC. Auch ins neue Mauthäusl am Sutten-Parkplatz in Rottach-Egern wurden Toiletten integriert. Wer auf dem Weg zum Suttensee ist, findet nach der Monialm ebenfalls eine Toilettenanlage. In Bad Wiessee gibt es auf dem Söllbach-Parkplatz ein WC, nicht aber auf dem Sonnenbichl-Parkplatz, wo die Gemeinde zehn Euro für das Tagesticket kassiert. Auch der Gemeinderat Holzkichen denkt aktuell über die Toiletten-Situation nach: Im Juli berät die Gemeinde über Bio-Toiletten.

Vorbild Kreuth: Selbst ohne Wasser- und Stromanschluss sind Toiletten vorhanden

Als Vorbild gilt vielen das Bergsteigerdorf Kreuth. An jedem der zahlreichen Wanderparkplätze stehen bereits Toilettenhäuschen. Wo kein Wasser- und Stromanschluss vorhanden ist, stehen mobile WC-Anlagen (Dixi-WC). Wie Bürgermeister Josef Bierschneider erklärt, sollen diese chemischen Kabinen demnächst durch sogenannte Bio-Toiletten ersetzt werden. Die Gemeinde beantragt über die Regionalentwicklung Oberland (REO) zusammen mit sieben weiteren Gemeinden im Landkreis eine Leader-Förderung für den Erwerb der Bio-Toiletten. Voraussichtlich im Herbst werden die mobilen WC-Anlagen aufgestellt, die Rindenmulch und Kalk statt Chemikalien als Absorber verwenden.

Wie berichtet, hatte Kreuth an der Testphase der REO teilgenommen und ein Bio-Klo probeweise am Wanderparkplatz Klamm Nord aufgestellt. Am Parkplatz Hirschberglift beteiligt sich die Gemeinde am Unterhalt der WC-Anlage, damit diese auch Wanderern offensteht. „Am Parkplatz Scharling plant der Eigentümer des Wanderparkplatzes ein WC“, sagt Bierschneider. Der Rohbau stehe bereits. Nicht ohne gewissen Stolz sagt Bierschneider: „Damit sind dann alle wichtigen Wanderparkplätze abgedeckt, sodass die Wanderer nicht die Natur für ihre Notdurft verwenden müssen“. Auch der Gemeinderat Hausham beschloss kürzlich den Kauf von zwei Bio-Toiletten.

Bio-Toiletten für die Stadt Tegernsee: Scheinbar keine Option

Für die Stadt Tegernsee scheinen die Bio-Toiletten keine Option zu sein. „Wir haben alle Gemeinden angeschrieben, um das Projekt vorzustellen“, erklärt Thorsten Schär, der die Anschaffung der Öko-Klos für die REO koordiniert. Das Gespräch habe man aber nur mit jenen gesucht, die Interesse hatten. Tegernsee gehörte nicht dazu. „Allerdings machen die Bio-Toiletten auch nicht überall Sinn“, sagt Schär. „Man muss die individuellen Bedingungen vor Ort im Blick haben.“