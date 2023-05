Busverbindung soll Fahrt aufnehmen: Gespräche über stündliche Linie von Tegernsee nach Jenbach

Von: Joshua Eibl

Über die geplante Buslinie unterhielten sich (v.l.) Ines Leister von der Euregio SBM, Bezirkshauptmann Michael Brandl, Landrat Olaf von Löwis, Klimaschutzmanagerin Antonia Rüede-Passul vom Landratsamt Miesbach, der Mobilitätskoordinator vom Regionalmanagement Schwaz, Andreas Knapp, die Leiterin der Stabsstelle Mobilität am Landratsamt, Andrea Ladewig, und Richard Pürner, Abteilungsleiter des Fachbereichs Mobilität am Landratsamt. © Landratsamt

Mit dem Bus von Tegernsee nach Jenbach in Tirol – und das im Stundentakt. Das soll schon in den kommenden Jahren möglich sein.

Landkreis – Nun soll das Kooperationsprojekt, das bereits zum Start der Euregio Schwaz, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach (SBM) im November 2021 sowie später beim Verkehrsforum Tegernsee angekündigt wurde (wir berichteten), Fahrt aufnehmen.

Kürzlich trafen sich laut einer Pressemitteilung der Bezirkshauptmann von Schwaz, Michael Brandl, und der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis, um die nächsten Schritte des grenzüberschreitenden Vorhabens zu besprechen. Die Verbindung könnte 2025 in Betrieb gehen – vorausgesetzt, die Miesbacher Kreisgremien und die Tiroler Gemeinden stimmen dem Projekt zu.

Intensives Verkehrsaufkommen durch den Tourismus

„Wir haben sowohl am Tegernsee als auch am Achensee ein intensives Verkehrsaufkommen durch den Tourismus“, erklärt Antonia Rüede-Passul von der Stabsstelle Mobilitätsentwicklung am Landratsamt die Beweggründe für das Treffen zwischen Brandl und Löwis. Oft würden aber auch Urlauber auf der Durchreise das Tegernseer Tal und den Achenpass nutzen, um in Richtung Süden zu gelangen. Staus seien die Folge. Die Nachbarregionen verfolgen nun das Ziel, den Verkehr zu reduzieren und die Regionen zu verbinden, um damit die Attraktivität der Orte zu steigern. Aktuell kommt man nur zwei Mal am Tag mit dem Bus vom Tegernsee zum Achensee und zurück: einmal vormittags und einmal nachmittags.

Herausforderungen sind auf beiden Seiten der Grenze ähnlich

„Bei der Einrichtung einer direkten Buslinie ist auch der Tourismus ein nicht zu unterschätzender Faktor“, sagt Löwis. Grenzüberschreitende Wanderungen oder Skitouren wären mit der stündlich verkehrenden Linie auch ohne An- oder Heimreise per Auto möglich. „Die Herausforderungen sind auf beiden Seiten der Grenze ähnlich“, weiß Löwis. „Wir wollen unser Potenzial nutzen, um gemeinsam schlagkräftiger zu werden.“

Brandl stimmt dem zu: „Die Euregio SBM arbeitet laufend daran, gemeinsame Projekte im Sinne der Bevölkerung aller drei Landesteile umzusetzen. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Optimierung des grenzüberschreitenden öffentlichen Nahverkehrs über den Achenpass.“ Der Verkehr sei eine Herausforderung, die sich nur gemeinsam und über die Bezirks- und Landesgrenzen hinaus lösen lasse. „Wir würden unsere Regionen damit näher zusammenbringen und somit dem Leitbild der Euregio einer engen und nachhaltigen Zusammenarbeit gerecht werden.“

Linie könnte 2025 starten

Der Bezirk Schwaz und der Landkreis Miesbach wollen das Projekt gemeinsam finanzieren und über die Euregio planen. Doch bevor es soweit ist, muss die neue Verbindung noch in den Kreisgremien sowie in den Tiroler Gemeinden vorgestellt und von ihnen beschlossen werden. Dies soll im Juni erfolgen. Sollten die Gremien hinter dem Projekt stehen, könnte das Vergabeverfahren im zweiten Quartal 2024 starten. 2025 könnte dann schließlich die direkte öffentliche Verkehrsverbindung zwischen Tegernsee und Achensee bis hinunter ins Inntal entstehen.

