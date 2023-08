E-Car-Sharing startet: In Schaftlach werden Tegernseer Träume wahr

Von: Christina Jachert-Maier

Komfortable Schnittstelle: Direkt am Schaftlacher Bahnhof soll ein Ankerpunkt des Tegernseer E-Auto-Verleihs eSeeShare entstehen. © tp

Die Gemeinde Waakirchen hat mit Tegernsee eine Zweckvereinbarung getroffen: Am Bahnhof in Schaftlach soll bald ein Ankerpunkt des Carsharing-Modell „eSeeShare“ der Tegernseer Energiegesellschaft entstehen.

Waakirchen – In Schaftlach werden Tegernseer Träume wahr: Am dortigen Bahnhof entsteht ein neuer Ankerpunkt für das Carsharing-Modell „eSeeShare“ der Tegernseer Energiegesellschaft. Die Basis dafür hat der Waakirchner Gemeinderat mit dem Abschluss einer Zweckvereinbarung mit der Stadt Tegernsee gelegt. In nicht öffentlicher Sitzung entschied das Gremium, sich dem E-Fahrzeug-Verleihverbund anzuschließen. Dies gab die Gemeinde jetzt in öffentlicher Sitzung bekannt. Damit ist Schaftlach der erste direkt angebundene Bahnhof.

Erster direkt angebundener Bahnhof: Müsse ein Standort werden

Standorte für die per App buchbaren E-Autos plus Ladesäulen sind im Beschluss nicht festgelegt. Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) erklärte jedoch, man sei sich einig, dass der Bahnhof ein Standort werden müsse. Ein weiterer Ankerpunkt solle im Ort Waakirchen entstehen, möglichst gut sichtbar an der Hauptstraße. Die konkrete Festlegung der Standorte solle in den nächsten Wochen erfolgen, so Kerkel. Wann die neuen Ankerpunkte tatsächlich realisiert werden können, lasse sich angesichts der bekannt langen Lieferzeiten derzeit noch nicht sagen. An den Start gegangen ist „eSeeShare“ im Mai mit der Einweihung eines Ankerpunkts beim Tegernseer Haus des Gastes (wir berichteten). Inzwischen ist die Flotte auf sieben Fahrzeuge an sechs Standorten angewachsen. Zuletzt kam im Juli ein Ankerpunkt vor dem Gmunder Rathaus dazu. Weitere Standorte befinden sich am E-Werk Tegernsee, an der Tourist-Info in Bad Wiessee, am Parkplatz Seefreibad in Bad Wiessee und an der Kreuther Klinik im Alpenpark.

Umweltfreundliche Leihautos: zwei BMW iX3, zwei VW ID und drei Opel Mokka e

Das umweltfreundliche Leihauto soll es Gästen wie Einheimischen leichter machen, auf die Nutzung des eigenen Autos zu verzichten. Im Idealfall steht das LeihFahrzeug am Bahnhof bereit. Im Tegernseer Tal konnte das bisher jedoch nicht umgesetzt werden. Weder am Gmunder noch am Tegernseer Bahnhof ist ein Ankerpunkt eingerichtet. Dies soll aber noch erfolgen.

Der Fuhrpark von „eSeeShare“ besteht aktuell aus zwei BMW iX3, zwei VW ID und drei Opel Mokka e. Buchbar sind die E-Autos bis zu einem Jahr im Voraus unter der MOQO-App. Die Nutzung kostet ab 6,90 Euro pro Stunde, 20 Kilometer sind damit schon bezahlt. Die Kooperation mit den Gemeinden ist Teil des Konzepts. Die Tegernseer Energiegesellschaft wurde 1988 als Zusammenschluss des städtischen E-Werks Tegernsee und der heutigen Energie Südbayern GmbH gegründet.