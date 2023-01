Christbaum-Kerzen setzen Einfamilienhaus in Flammen: Schaden von 300.000 Euro

Von: Elisa Buhrke

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Rottach-Egern und Kreuth stand bereits die gesamte Hausfassade in Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern

In Rottach-Egern haben Christbaum-Kerzen einen Hausbrand entfacht. Dabei ist ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro entstanden, der Hausbesitzer zog sich leichte Brandverletzungen zu.

Rottach-Egern – Erst fing der Tannenbaum Feuer, dann das ganze Gebäude: Am Mittwochabend, 4. Januar, musste die Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern und Kreuth anrücken, um ein brennendes Einfamilienhaus im Ortsteil Oberach zu löschen. Laut Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bad Wiessee versuchte der Hauseigentümer zunächst vergeblich, selbst Herr über die Flammen zu werden. Beim Eintreffen von Feuerwehr und der Polizei war bereits die gesamte Fassade betroffen. Glücklicherweise erlitt der 74-Jährige nur leichte Verletzungen an seiner linken Hand, seine 44-jährige Tochter blieb unversehrt. Auf die Familie kommt aber ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro zu.

Großbrand in Rottach-Egern: Zerborstene Fenster und extrem schnelle Verbreitung der Flammen

Da sich das brennende Haus in unmittelbarer Nähe zur nächsten Löschstation befand, konnten die Einsatzkräfte bereits wenige Sekunden nach dem Alarm Hilfe leisten und die Bewohner evakuieren, schreibt Tobias Maurer, erster Vorsitzender der Feuerwehr Rottach-Egern. Das Gebäude war bei ihrem Eintreffen jedoch kaum noch zu retten: Fenster waren zerborsten, die Flammen hatten das halbe Erdgeschoss und den Balkon im Obergeschoss ergriffen und wanderten Richtung Dachstuhl. „Da an der Außenfassade hinter der Putzschicht eine Kunststoffdämmung eingebaut wurde, fand das Feuer hier ‚extrem gut Nahrung‘“, so Maurer. Auch der hohe Holzanteil hätte zu einer schnellen Verbreitung der Flammen geführt.

Alles zerstört: Die Einsatzkräfte mussten ganze Wände einschlagen, um die Glutnester zu entfernen. © Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern

Innerhalb von zwei Stunden konnten die Feuerwehrkräfte den Brand bezwingen, wobei sie Wände und Decken aufbrechen mussten, um alle Glutnester zu erreichen. Ganze 95 Mann in 14 Einsatzwagen der Feuerwehren Rottach-Egern und Kreuth rückten an. Doch auch damit war die Arbeit nicht getan: Noch bis zum nächsten Morgen hielten Kameraden aus Oberach eine Brandwache in Schichten bis zum nächsten Morgen ab. Das Einfamilienhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.

Echtkerzen an Christbäumen stellen immer wieder ein Brandrisiko dar: Im letzten Jahr erlitt ein älteres Ehepaar aus Garching Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung, 2021 verstarb ein 69-Jähriger in München unbemerkt infolge eines Tannenbaum-Brands. (elb)

