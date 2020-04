Große Hoffnung in „BioNtech“: Tegernseer Investor plant Impfstoff in „Lichtgeschwindigkeit“

Es sind große Ziele, die das Biotechnologie-Unternehmen „BioNTech“ hat. Die Firma mit Sitz in Mainz ist gerade dabei, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln.

Das Coronavirus muss dringend bekämpft erden.

Fieberhaft suchen Forscher weltweit nach einem Impfstoff.

Das Unternehmen „BioNtech“ mit Wurzeln am Tegernsee, ist ebenfalls involviert.

Tegernsee – Die Wurzeln des Unternehmens liegen im Tegernseer Tal. Denn Groß-Investoren sind die eineiigen Zwillinge Andreas und Thomas Strüngmann, die aus Rottach-Egern (Kreis Miesbach) stammen. Thomas Strüngmann hat noch heute in Tegernsee ein Domizil. Die beiden Brüder bauten seit 1986 das Unternehmen Hexal in Holzkirchen auf, das zum zweitgrößten Generika-Hersteller Deutschlands aufstieg. 2005 verkauften die Strüngmann-Brüder Hexal für 5,6 Milliarden Euro an den schweizer Pharmakonzern Novartis.

Impfstoff gegen Coronavirus: BioNtech plant schnelle Entwicklung

Einen Teil des Erlöses, rund 260 Millionen Euro, investierten sie vor zwölf Jahren in das Unternehmen „BioNTech“, das sich unter anderem auf individualisierte Krebsmedizin spezialisiert hat. Auch zu Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten forscht die Firma. Inzwischen sind bei „BioNTech“ mehr als 1100 Mitarbeiter beschäftigt. Das Strüngmann Family Office ist Mehrheitsaktionär.

+ Thomas Strüngmann aus Tegernsee ist Groß-Investor bei dem Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Mainz. © Fotos: Plettenberg/Albrecht

Bei der Forschung nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus meldet „BioNTech“ „rapide Fortschritte“. Das Projekt ist mit dem Titel „Lightspeed“, zu deutsch „Lichtgeschwindigkeit“, überschrieben. Ziel sei, „klinische Studien schnellstmöglich zu initiieren und so einen Impfstoff weltweit zur Verfügung stellen zu können“, erklärte Ugur Sahin, Gründer und Vorstandsvorsitzender von „BioNTech“. Das Unternehmen plant, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, Ende April die klinische Studie zum Impfstoff zu starten. Tests sollen in Deutschland an mehr als 100 freiwilligen, gesunden Probanden durchgeführt werden. Sie bekommen den Impfstoff verabreicht und anschließend wird untersucht, wie viele Antikörper sie gegen das Coronavirus bilden.

Impfstoff gegen Coronavirus: Tegernseer Investor zuversichtlich

Für die Entwicklung des Impfstoffes arbeitet „BioNTech“ mit Firmen aus den USA und China zusammen. Das Unternehmen forscht außerdem laut Ugur Sahin an „einem neuartigen therapeutischen Ansatz für bereits infizierte Patienten“.

Geldgeber Thomas Strüngmann tritt auch im Tegernseer Tal als Investor in Erscheinung. In Premiumlage am Wiesseer Seeufer plant die Familie Strüngmann mit der Firma Athos den Bau eines Luxushotels mit rund 90 Zimmern. Entstehen sollen mehrere Suiten-Häuser entlang des Tegernseer Ufers. Das Hotel will Strüngmann für seine vier Kinder bauen, denen mittlerweile bereits das Grundstück gehört.

In der Gemeinde Bad Wiessee ist Strüngmann als finanzstarker und sehr zugänglicher Investor hoch geschätzt. Im einstigen Kurort wartet man seit Langem auf ein solches Leuchtturmprojekt. Zuletzt am Tegernsee öffentlich aufgetreten ist Thomas Strüngmann 2017 beim Wirtschaftsempfang des Landkreises Miesbach, bei dem er eine Laudation hielt. cla/gab