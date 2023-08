Tegernsee: 24-jähriger Münchner nach Bräustüberl-Besuch fast ertrunken

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Die DRLG Tegernsee und Gmund konnten am Freitag einen jungen Mann in letzter Sekunde noch aus dem Wasser retten. (Symbolbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Tegernsee – Ein junger Münchner überschätzte sich nach einem Besuch im Bräustüberl, als er von Tegernsee nach Schorn schwimmen wollte. Die Rettungskräfte der DLRG konnten ihn in letzter Sekunde aus dem Wasser retten.

„Leichtsinn fast mit dem Leben bezahlt“, so betitelt die DLRG Tegernsee ihren Bericht vom Freitag, 25. August. Ein 24- jähriger Münchner wollte offensichtlich nach einem Besuch im Tegernseer Bräustüberl über den Tegernsee nach Schorn schwimmen. „Da er weder ein erfahrener, noch trainierter Schwimmer ist, verließen ihn ab der Seemitte die Kräfte“, teilt stellvertretender Vorsitzender Benedikt Mengele mit. Der Münchner hatte auch keine Hilfsmittel, wie beispielsweise eine Rettungsboje bei sich.

Glücklicherweise beobachtete ein Freund des Münchners, der am Seeufer gewartet hatte, das Geschehen und rief mit seinem Mobiltelefon umgehend um Hilfe. Die Wasserrettungsstationen Gmund und Tegernsee rückten sofort aus und konnten den jungen Mann rund 200 Meter vor Schorn „in letzter Minute aus dem Wasser retten“. Der junge Münchner war laut, Angaben der DLRG Tegernsee, entkräftet und bedrohlich unterkühlt. An der Stelle, an der er gerettet wurde, ist der See mehr als 30 Meter tief.

Die DLRG möchte in diesem Zuge nochmals daraufhin weisen, dass in solchen Notsituationen immer direkt die Notrufnummer 112 gewählt werden muss.