Glanzpunkte auf Gut Kaltenbrunn

Genuss mit Noten beim 33. Internationalen Musikfest am Tegernsee

Die Brüder Arthur (l.) und Lucas Jussen werden beim 33. Internationalen Musikfest am Tegernsee auftreten. © Borggreve

Kreuth – Das 33. Internationale Musikfest am Tegernsee soll vom 14. bis 27. Juli 2022 stattfinden. Der Vorverkauf startet.

2021 konnte das Internationale Musikfest am Tegernsee aufgrund der Corona-Pandemie nur unter strengen Auflagen stattfinden. 2022 soll es ein weitgehend normales Festival werden mit Musik in entspannter Atmosphäre, großartigen Künstlern und vielen Besuchern im Konzert.

Es sei eine besondere Freude, dem Publikum ausschließlich Höhepunkte ankündigen zu können, teilen die Veranstalter mit. Gleich die ersten sechs Konzerte auf Gut Kaltenbrunn versprächen hohen Musikgenuss mit jungen Künstlern, Stars, guten Bekannten und Debütanten am Tegernsee. Erwähnenswert seien sie alle, aber hinweisen wolle man auf die außergewöhnlich interessante Kombination aus Gitarre und Mandoline am ersten Festspielsonntag mit einer Uraufführung von Mathias Duplessy.

Schliersee bereitet die Bühne

Das Septett für Holzbläser war zu seinen Lebzeiten Beethovens populärstes Werk – gespielt von den auftretenden Solisten sei es ein Höhepunkt. „Dann sind da noch die Brüder Jussen, die erstmals bei uns zu Gast sind – jugendlich sympathische Künstler mit fabelhafter Ausstrahlung“, heißt es weiter.



Schliersee bereitet die Bühne für die unglaublichen King‘s Singers. Die Weltspitze des A-Capella-Gesangs mit einem abwechslungsreichen Programm. Die perfekte Akustik im Terofal-Saal und der idyllische Rahmen schaffen eine ideale Atmosphäre für diese ganz besondere Stimmkultur.

Tickets für das 33. Internationale Musikfest am Tegernsee vom 14. bis 27. Juli gibt es ab sofort bei allen Tourist-Informationen im Tegernseer Tal. Weitere Informationen sind online unter musikfest-am-tegernsee.de zu finden.

Der schöne Innenhof von Schloss Ringberg und der spektakuläre Blick über den Tegernsee sind der nächste Schauplatz für Musik mit jungen Künstlern: Das Blechbläserensemble Karidion wird mit Musik von Albinoni über Dvorak und Schostakowitsch zu Bernstein und den Beatles begeistern.

Das Seeforum in Rottach-Egern ist zudem Schauplatz für über 300 Kinder, die dem „Karneval der Tiere“ lauschen werden – präsentiert von Willi Weitzel und geleitet von Sebastian Schober. „Auf die Zusammenarbeit mit einem der wichtigsten Repräsentanten des Musiklebens am Tegernsee freuen wir uns besonders“, erklärten die Veranstalter.



Glanzpunkte auf Gut Kaltenbrunn

Am Abend des gleichen Sonntags kehrt dann Star-Geiger Emmanuel Tjeknavorian mit hochkarätigen Streicherkollegen zurück. Wer sich an seine Zugaben vor drei Jahren erinnert, wird sich dieses Konzert mit Werken Wiener Komponisten nicht entgehen lassen. Was wäre die Musikwelt ohne Wien?

Gut Kaltenbrunn ist dann wieder Schauplatz der finalen Glanzpunkte des diesjährigen Programms: Sabine Meyer wird Klarinettentrios mit Alban Gerhardt am Cello und Kit Armstrong am Flügel interpretieren und eines der weltweit renommiertesten Streichquartette wird den Kosmos Beet­hovens eröffnen: das Hagen-Quartett im Abschlusskonzert.

Dieses Programm ist geplant:

Donnerstag, 14. Juli, 19 Uhr: Eröffnungskonzert in der Tenne auf Gut Kaltenbrunn mit Mitgliedern der Akademie des Symphonieorchesters des BR.

Freitag, 15. Juli, 19 Uhr: Konzert in der Tenne auf Gut Kaltenbrunn mit Julia Fischer und Alexander Sitkovetsky (Violine), Nils Mönkemeyer (Viola), Friedrich Thiele (Violoncello) und William Youn (Klavier).



Samstag, 16. Juli, 18 Uhr: Konzert in der Tenne auf Gut Kaltenbrunn in Gmund mit David Fray am Klavier.



Sonntag, 17. Juli, 18 Uhr: Konzert in der Tenne auf Gut Kaltenbrunn mit Miloš (Gitarre) und Avi Avital (Mandoline).



Dienstag, 19. Juli, 19 Uhr: Konzert in der Tenne auf Gut Kaltenbrunn mit Sebastian Manz (Klarinette), Theo Plath (Fagott), Felix Klieser (Horn), Franziska Hölscher (Violine), Jano Lisboa (Viola), Tanja Tetzlaff (Violoncello) und Dominik Wagner (Kontrabass).



Mittwoch, 20. Juli, 19 Uhr: Konzert auf Gut Kaltenbrunn mit Arthur und Lucas Jussen (Klavier).



Freitag, 22. Juli, 19 Uhr: Konzert im Terofal-Saal in Schliersee mit den King‘s Singers.



Samstag, 23. Juli, 18 Uhr: Open-Air-Konzert auf Schloss Ringberg in Kreuth mit Karidion Brass.



Sonntag, 24. Juli, 11 Uhr: Kinderkonzert im Seeforum Rottach-Egern.



Sonntag, 24. Juli, 18 Uhr: Konzert im Seeforum Rottach-Egern mit Benjamin Schmid und Emmanuel Tjeknavorian (Violine), Benedict Mitterbauer (Viola) und Matthias Bartolomey (Violoncello).



Dienstag, 26. Juli, 19 Uhr: Konzert in der Tenne auf Gut Kaltenbrunn mit Sabine Meyer (Klarinette), Alban Gerhardt (Violoncello) und Kit Armstrong (Klavier).



Mittwoch, 27. Juli, 19 Uhr: Abschlusskonzert in der Tenne auf Gut Kaltenbrunn in Gmund mit dem Hagen-Quartett und Werken von Beethoven.

