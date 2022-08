Radwan auf Tour: Bundestagsabgeordneter besucht Hof in Kreuth

Teilen

Auch zum Thema Weidehaltung tauschten sich (v.l.) Alexander Radwan, Stephanie Stiller, Olaf Fries, Hans Leo und Albert Stürzer aus. © ÖMR

Kreuth – Auf Sommertour hat der Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan aus Rottach-Egern nun auch auf dem Hof von Christine und Hans Leo in Kreuth Halt gemacht.

Im Rahmen seiner Sommertour traf sich der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan aus Rottach-Egern mit Stephanie Stiller von der Öko-Modellregion Miesbacher Oberland (ÖMR), Albert Stürzer, Bio-Landwirt aus Wall, und Olaf Fries auf dem Hof von Christine und Hans Leo in Kreuth. Nach einer Hofführung durch den Bio-Milchviehbetrieb in Kombihaltung besuchten die Teilnehmer die 19-köpfige Herde behornter Fleckviehkühe auf der Weide, die entspannt und wiederkäuend im Gras lag.



Stephanie Stiller stellte dem Bundestagsabgeordneten die Projekt­idee „Oberland-Bioweiderind“ des ÖMR-Arbeitskreises Biofleisch vor. Überzählige Kälber aus Milchviehhaltung im Landkreis Miesbach sollen in der Region aufgezogen, geschlachtet und vermarktet werden. Die Bio-Landwirte erklärten ausführlich, dass Rinder in Weidehaltung große Vorteile für Artenvielfalt haben und zu einer klimafreundlichen Landwirtschaft beitragen.

Der ÖMR-Arbeitskreis Biofleisch plant nun, den Verein „Oberland-Bioweiderind“ zu gründen, der alle an der Wertschöpfungskette Beteiligten zusammenbringen will. Olaf Fries, der die Koordination der Vereinsaktivitäten übernehmen soll, brachte dazu seine Wünsche an Alexander Radwan vor. Der geplante Bau einer Küche, um Convinience-Food herzustellen, bedürfe Unterstützung. Auch könne Radwan als Multiplikator der Idee fungieren.

Der Abgeordnete zeigte sich angetan vom Projekt und sicherte politische Unterstützung zu. Die gemeinschaftliche Herausforderung sieht er darin, sich lokal sowie in München, Berlin und Brüssel für die Besonderheiten der ökologischen und kleinbäuerlichen Landwirtschaft einzusetzen, ohne sie gegen andere Bewirtschaftungsformen auszuspielen und Konflikte zu erzeugen.

Auch wurde über die Besonderheiten der Landwirtschaft im Landkreis Miesbach allgemein gesprochen. Die kleinstrukturierten Familienbetriebe am Alpenrand könnten nicht mit großen Betrieben in Ackerbaugebieten gleichgesetzt werden und bräuchten daher spezielle Unterstützung durch die Politik. Radwan stimmte den Teilnehmern dabei in den meisten Punkten zu und stellte sich fest hinter Kombihaltung und mobile Schlachtung. Als Außenpolitiker wies er jedoch auch darauf hin, dass die aktuellen Krisen in Handels- und Technologiefragen neue Fragen aufwerfen würden. ksl